Inguar-2 тестують на фронті, Inguar-3 працює як медевак, а Inguar-1 ще розробляють

Про новинку в продуктовій лінійці згаданої компанії розповіла "Оборонка" з посиланням на генерального директора цього підприємства Артема Ющука.

Тут варто нагадати, що в номенклатурі виробника є й версія Inguar-3, в тому числі в нещодавно зробленій евакуаційній медичній версії, практично то вже "швидка", але армійського зразка в броньованій лівреї (див. відео внизу). З Inguar-4 читачі Авто24 також вже познайомилися.

Удвічі легший за Inguar-3

Inguar-2 позиціюється як швидша й доступніша альтернатива важким бронемашинам. Нова модель важить 8,5 тонни – майже вдвічі менше за старший Inguar-3. Одночасно зменшилися й габарити автомобіля.

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За це довелося заплатити нижчим рівнем бронезахисту. Inguar-2 розрахований на захист від автоматної кулі, а також витримує підрив із зарядом масою до 6 кг у тротиловому еквіваленті.

Ось так виглядає розмір Inguar-2 відносно попередньої версії Inguar-3 – менший, легший, прудкіший. Ілюстрація: Inguar Defence

Cummins, автомат ZF і кліренс 460 мм

Для нового броньовика обрали дизельний двигун Cummins 6.7, що працює у парі з автоматичною коробкою передач ZF. Високий кліренс у 460 мм допомагає машині впевнено пересуватися бездоріжжям.

За словами Артема Ющука, особливу увагу розробники приділили крутному моменту. Для цього Inguar-2 отримав бортові редуктори. Максимальну швидкість автомобіля програмно обмежуватимуть на рівні 160 км/год.

"З нашими бортовими редукторами це забезпечить значний запас крутного моменту, що по суті є найважливішим параметром для нас. Звісно, ми врахували і необхідність підвищення швидкості, яка програмно буде обмежуватись на 160 км/год, – пояснив Артем Ющук.

Власна підвіска та амортизатори

Однією з головних особливостей Inguar-2 стала незалежна підвіска власної розробки. Її конструкцію суттєво допрацювали з урахуванням високих навантажень під час швидкісної їзди пересіченою місцевістю.

Тут власних інженерних рішень значно більше, ніж у попередніх версіях. Фото: Inguar Defence

Компанія також освоїла виробництво власних однокамерних амортизаторів, заповнених азотом. За задумом розробників, вони мають краще працювати під час тривалого руху бездоріжжям і не перегріватися.

Для підвищення прохідності машина отримала блокування диференціалів та систему регулювання тиску в шинах. Це дозволяє адаптувати автомобіль до різних типів покриття.

Дві третини деталей – українські

Inguar Defence самостійно проєктує шасі своїх автомобілів та виготовляє елементи підвіски. Під час створення Inguar-2 компанія вперше освоїла виробництво компонентів трансмісії – центральних і бортових редукторів.

У результаті частка українських компонентів у новій бронемашині досягла 65%, а це майже дві третини компонування.

У компанії зазначають, що збільшити цей показник найближчими роками буде складно, оскільки двигун, коробка передач, електроніка та низка інших компонентів поки що залишаються імпортними.

Все йде до того, що кілька українських розробників якщо вже не стали, то невдовзі стануть законодавцями світової конструкторської школи сучасної бронетехніки й Inguar Defence у їх числі. Фото: Inguar Defence

Коли Inguar-2 піде в серію

Розробникам вдалося скоротити шлях від проєкту до дослідної партії завдяки досвіду експлуатації вже наявних Inguar-3. Тому компанія не проходила окремий етап випробувань прототипу, а відразу перейшла до складання дослідних машин.

Першу тестову партію вже придбали для одного з підрозділів Сил оборони. Після експлуатації в бойових умовах замовник матиме особливі умови підтримки, а у разі виявлення технічних недоліків компанія обіцяє безкоштовну модернізацію.

Серійне виробництво Inguar-2 планують розпочати у першому кварталі 2027 року. Орієнтовна вартість однієї машини становитиме близько 350 тисяч доларів.

На черзі ще легший Inguar-1

Inguar Defence вже готує наступну модель. Артем Ющук анонсував бронемашину Inguar-1 масою близько 6,5 тонни. Вона матиме уніфіковане з Inguar-2 шасі, що має спростити виробництво та обслуговування машин сімейства.