Як повідомляє видання Avtomir, німецькі інженери подали патентну заявку на абсолютно нову конструкцію рульового колеса. Головна ідея полягає у використанні спеціальних матеріалів та механізмів усередині обода, які миттєво реагують на обраний режим їзди.

На практиці це виглядає як справжня магія для автофанатів. Уявіть: ви активуєте спортивний режим, виїжджаєте на трек, і кермо стає тоншим та жорсткішим. Це дає змогу максимально точно контролювати траєкторію та відчувати кожен нюанс дорожнього покриття.

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Натомість у режимі комфортної їзди або під час паркування біля супермаркету обід ніби надувається, стаючи товщим і м'якшим. Такий підхід суттєво знижує втому рук під час тривалих подорожей та робить щоденне керування набагато приємнішим.

Як працює нова технологія

Секрет розробки Porsche ховається у використанні п'єзоелектричних елементів або спеціальних пневматичних камер, які сховані під шкіряним обплетенням. Електроніка автомобіля постійно аналізує швидкість, кут повороту коліс та обраний профіль водіння, віддаючи команду на зміну форми.

Ми прагнемо створювати автомобілі, які стають продовженням тіла водія, – представники бренду, патентна документація. І ця розробка дійсно виводить ергономіку на абсолютно новий рівень, залишаючи конкурентів позаду.

Поки що точно невідомо, на якій саме моделі дебютує ця інновація. Проте експерти припускають, що першими таке розумне кермо отримають флагманські електрокари бренду або ж наступне покоління легендарного спорткара 911.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, інші виробники також активно експериментують з органами керування. Зокрема, деякі бренди намагалися впровадити штурвали замість класичного круглого керма, але ця ідея викликала досить неоднозначну реакцію серед водіїв через незручність під час перехоплення рук.