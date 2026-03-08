Яке насправді автомобільне виробництво в Ірані та скільки там коштує бензин

Іранський авторинок зовсім не маленький і допоки стабільний. Ціни на бензин в Ірані станом на березень 2026-го залишаються одними з найнижчих у світі. Як пише Авто24 з посиланням на Trading Economics та інші аналітичні джерела, за бензин там платять $0,36 за літр, тобто 36 центів.

Для порівняння: станом на 7 березня 2026 року, середня вартість бензину А-95 (Super) у Німеччині становить близько 1,80 € за літр, тобто $2,09. Однак через нестабільну ситуацію на ринку ціни коливаються: у деяких регіонах та на окремих заправках вартість літра бензину А-95 досягає 2,60 € / $3,02. Про такі масштабні цінові стрибки ми днями писали.

Репортер CNN Frederik Pleitgen 6 березня побував у Тегерані, що вже понад тиждень перебуває у стані війни з Ізраїлем та США, і не зміг приховати свого здивування побаченим: у місті триває нормальне життя, ринки та магазини відкриті, на полицях немає дефіциту продуктів.

За словами журналіста, на заправках у Тегерані немає довгих черг, пальне можна легко отримати, у місті немає відчуття паніки (див. фото вгорі у заставці).



Автопром Ірану уже не нафталіновий

Іранська автомобільна промисловість тримається на власному виробництві. У 2025 році, пише Авто24, відбулося бодай невеличке, але все-таки зростання на 1,6%, що в кількісному вимірі досягнуло 1 192 969 проданих автомобілів.

Основними виробниками стали Iran Khodro (33,3% ринку), Saipa та Peugeot. За повідомленням аналітиків Trading Economics, виробництво автомобілів в країні за рік зросло до 1 323 066 одиниць у 2025 році з 1 131 906 одиниць у 2024 році.

Загалом же, як стверджують аналітики уже іншого центру досліджень, Іранський автомобільний ринок у 2025 році оцінюється у 34,78 мільярда доларів.

Більше, ніж дрони та нафта

Виробництво автомобілів в Ірані в середньому становило 1 059 934 одиниць з 2010 по 2025 рік, досягнувши історичного максимуму 1 535 756 одиниць у 2018 році та рекордного мінімуму 624 749 одиниць у 2014-му.

Основні показники авторинку Ірану 2025:

Обсяг продажів – 1 192 969 нових авто.

Обсяг виробництва – 1 323 066 одиниць.

Лідер ринку – Iran Khodro.

Популярні моделі – Iran Khodro Samand, Saipa Quick.

На конвеєрі державного автозаводу Iran Khodro поблизу Тегерана можна вгадати за рисами автомобіль Peugeot. Фото: Ебрагім Норузі

У чиїх руках автопром Ірану

Понад 90% ринку контролюють три компанії: іранські Iran Khodro (IKCO) та Saipa, а також французький бренд Peugeot, який роками постачав технології та моделі для місцевого виробництва.

Багато автомобілів в Ірані створено на базі старих європейських моделей. На місцевих заводах роками випускали або модернізували такі машини, як от Peugeot 206 чи Peugeot 405.

Робітники протирають кузов автомобіля на лінії заводу Iran Khodro. Фото: Ебрагім Норузі

Загалом західні компанії значно вплинули на розвиток галузі. Іранські авто часто базуються на конструкціях Citroën, Peugeot або Renault. Свій внесок зробили також американські, німецькі, японські та корейські виробники.

Хто в Ірані на слуху

Через санкції влада обмежила імпорт автомобілів і ввела високі мита, інколи до 100%. У результаті країна стала радше складальним майданчиком, де збирали різні моделі — від Hyundai та Suzuki до Mercedes-Benz.

Китайський слід є і тут

Останніми роками дедалі більший вплив на іранський ринок мають китайські виробники. Компанії BYD, Chery, Dongfeng, FAW, Great Wall, JAC та інші активно співпрацюють із місцевими заводами.

За даними іранських джерел, ще у 2022 році китайські бренди забезпечували приблизно половину виробництва автомобілів у країні.

Часто йдеться про моделі, які лише збираються в Ірані, а більшість деталей імпортується з Китаю. Це викликає невдоволення місцевої влади, яка хотіла б більшої локалізації виробництва.

Популярні китайські автомобілі в Ірані:

Chery Tiggo 5

Chery Tiggo 7

Haima S7

Haima S8

JAC KMC J7

JAC KMC T8

З акцентом на власне виробництво

Попри санкції та ряд обмежень, Іранський автопром не сильно відстає у технологіях від світових виробників, в основному завдяки постачанню ліній з Китаю. Фото: Ебрагім Норузі

Головна особливість в тому, що в умовах санкцій там вдалися до інженерного симбіозу, поєднавши застарілі європейські технології, китайських компоненти та локальне виробництво.

Для прикладу ось такий перелік. Щоправда, тут показники 2024 року:

Iran Khodro Dena – один із наймасовіших седанів країни. Модель базується на платформі Peugeot 405 і оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном. У 2024 році було продано понад 87 тисяч таких машин.

Iran Khodro Tara – відносно сучасний седан, створений на базі французьких моделей Citroën C-Elysee та Peugeot 301. Він розроблявся вже в умовах санкцій спеціально для іранського ринку.

Продажі та ціни автомобілів на внутрішньому ринку Ірану лишаються стабільними, як і тарифи на автозаправках. Фото: відкриті джерела

Saipa Tiba – компактний міський автомобіль, технічно пов’язаний зі старою Kia Pride. Це справжній бестселер: у 2024 році продано близько 200 тисяч таких авто.

Samand і Soren – моделі, створені на основі Peugeot 405. Samand вироблявся з 2001 року, а модернізований Soren протримався на конвеєрі до 2023 року.

Автомобілі без шансів у Європі

Іранські автомобілі майже не зустрічаються на європейських дорогах. Більшість із них не відповідає сучасним стандартам безпеки та екології. Проте іноді їх можна побачити в Росії та Білорусі — результат спроб експорту. Кілька іранських машин є і в Україні.

Попри потужну рекламу там й численні виїзди на московські автосалони (див. відео нижче), ці експерименти виявилися не дуже успішними. Покупці часто скаржилися на якість, застарілі технології та сумнівну надійність.

Це вам не комуністична Куба, а перси з гібридною економікою

Експерти Авто24 змушені констатувати, що іранська автомобільна галузь продовжувала активно працювати навіть за ускладненого економічного довкілля. Практично, це прикладом того, як країна під санкціями намагається підтримувати власну промисловість, поєднуючи старі західні платформи, китайські компоненти та локальне виробництво.

На відміну від Куби, яка також перебуває під санкційним покривалом, Іран в системі автомобілебудування не тільки у кращому становищі, але й з позитивною динамікою розвитку, про що свідчать показники 2025 року.