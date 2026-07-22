Історію кожного імпортованого авто простежать за VIN-кодом: БЕБ закриває старі схеми

Про запуск нового аналітичного інструменту повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський. Він очолює БЕБ із серпня 2025 року.

Держава бачила один автомобіль у різних статусах

Кожен імпортований автомобіль залишає інформаційний слід. Спочатку він перетинає кордон, проходить митне оформлення, потрапляє до обліку імпортера, продається, а потім реєструється на нового власника.

Раніше інформація про ці операції зберігалася в різних державних системах і не завжди автоматично зіставлялася. Через це одна й та сама машина могла одночасно мати різні статуси.

Наприклад, у податковій базі автомобіль продовжував обліковуватися як товар на складі компанії. Водночас у реєстрі сервісного центру МВС він уже міг бути оформлений на фізичну особу.

Саме такі розбіжності створювали простір для маніпуляцій.

Які схеми використовували продавці

За словами Цивінського, інформаційні прогалини давали змогу занижувати митну вартість автомобілів, оформлювати їх на фіктивних власників і маніпулювати податковим кредитом.

Проблема виникала не через відсутність інформації як такої. Дані про ввезення, оподаткування та реєстрацію вже перебували у державних органів, але були розділені між кількома базами.

Через це для виявлення порушення потрібно було окремо збирати інформацію від митниці, Податкової служби та сервісних центрів МВС. Розбіжності могли проявитися вже після завершення продажу або під час кримінального розслідування.

Три відомства об’єднали інформацію

Бюро економічної безпеки, Державна податкова служба та Головний сервісний центр МВС створили аналітичний інструмент, який дозволяє бачити повний маршрут автомобіля.

Система зіставляє дані про імпорт, митне оформлення, перебування машини на балансі продавця, подальший продаж і реєстрацію на кінцевого власника.

Це не означає створення окремої відкритої бази для водіїв. Йдеться про внутрішній інструмент державного контролю, за допомогою якого аналітики можуть шукати невідповідності між інформацією різних органів.

Наприклад, система може виявити автомобіль, який уже зареєстрований на покупця, але досі формально перебуває на складі імпортера. Також вона здатна показати розрив між задекларованою вартістю машини та сумою її подальшого продажу.

VIN-код хочуть додати до податкової накладної

Наступним кроком Цивінський назвав внесення VIN-коду автомобіля до податкової накладної.

Нині під час продажу імпортованого автомобіля платники ПДВ повинні зазначати у податковій накладній код товару за УКТ ЗЕД. Ця вимога діє на всіх наступних етапах постачання імпортного товару, однак товарний код описує категорію автомобіля, а не конкретну машину.

VIN, навпаки, є унікальним номером транспортного засобу. Тому його внесення до накладної дозволить прив’язати кожну господарську операцію до конкретного автомобіля.

Фактично машина отримає наскрізний цифровий ідентифікатор у податковому ланцюжку. Заміна одного автомобіля іншим у документах або розрив між імпортом і кінцевим продажем стануть значно помітнішими для аналітичної системи.

Абсолютно погоджуюсь, – говорить нардеп Данило Гетманцев. – І повністю підтримую кожне слово. Одне не розумію: чому стільки часу потрібно, аби це зрозуміти і виконати, з моменту засідання ТСК в березні? У будь-якому випадку, на сприяння та контроль Комітету у вирішенні проблеми правоохоронці можуть розраховувати!

Що зміниться для автомобільного бізнесу

Для компаній, які офіційно декларують повну вартість автомобілів і сплачують податки, новий механізм не повинен принципово змінити правила роботи. Він лише зробить точнішим зіставлення вже наявних документів.

Натомість ризики зростуть для продавців, які формально показують занижену ціну, використовують ланцюжки фіктивних компаній або намагаються приховати частину машин від податкового обліку.

Особливо помітним ефект може бути у сегменті неофіційного імпорту нових автомобілів. Частину таких машин ввозять через посередників, а потім продають через фізичних осіб або різні юридичні структури. Наскрізне відстеження VIN дозволить побачити, хто саме ввіз автомобіль, кому його передали та на кого зрештою зареєстрували.

Чи вплине це на покупців

Для звичайного покупця головним наслідком може стати підвищення прозорості ринку.

Якщо VIN проходитиме через митні, податкові та реєстраційні документи, продавцеві буде складніше приховати походження машини або видати комерційно ввезений автомобіль за особистий продаж фізичної особи.

Водночас заява БЕБ поки не означає, що покупці отримають відкритий доступ до всієї податкової історії автомобіля. Частина такої інформації захищена законом і використовується лише державними органами.

Також Цивінський не назвав конкретної дати запровадження VIN-коду в податкових накладних. Для цього можуть знадобитися зміни до нормативних актів, форми накладної та програмного забезпечення, яким користується бізнес.

Контроль має спрацьовувати до продажу автомобіля

У БЕБ наголошують, що мета нової системи полягає не лише у розслідуванні вже завершених схем.

Автоматичне зіставлення даних повинно показувати підозрілі операції ще до того, як автомобіль остаточно зникне з обліку імпортера або буде перепроданий через кілька посередників.

Якщо VIN стане обов’язковим елементом податкових документів, у кожного імпортованого авто фактично з’явиться безперервна цифрова біографія — від перетину кордону до реєстрації на кінцевого власника. Переписати окремі сторінки такої історії буде значно складніше.