Історичний тріумф у Монте-Карло: Андреа Кімі Антонеллі виграв хаотичний Гран-прі Монако

Головна інтрига вікенду закрутилася ще під час суботньої кваліфікації між Максом Ферстаппеном та Андреа Кімі Антонеллі. У вирішальній спробі 19-річний італійський пілот команди Mercedes виявився швидшим за лідера Red Bull всього на 0,043 секунди й завоював поул.

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У неділю події на трасі почали розвиватися за фантастичним сценарієм. Макс Ферстаппен повністю провалив старт через раптові технічні проблеми й був змушений зійти з дистанції вже на першому колі. Андреа Кімі Антонеллі впевнено утримав лідерство, а одразу за ним у погоню кинулися пілоти Ferrari.

Штрафний конвеєр на піт-лейн та технічний хаос

Згодом через різні інциденти та поломки гонку завершили Валттері Боттас та Олівер Берман. Пелотон тримався відносно стабільно аж до початку хвилі планових піт-стопів, які повністю перевернули хід етапу. Одразу п'ять гонщиків отримали 5-секундні штрафи за перевищення швидкості на піт-лейн: під гарячу руку суддів потрапили Льюїс Хемілтон, П’єр Гаслі, Джордж Рассел, Оскар Піастрі та Франко Колапінто. Паралельно з цим через збій електричних компонентів силової установки зійшов Ландо Норріс.

Ситуація заплуталася ще сильніше за 20 кіл до фінішу. Ленс Стролл припустився помилки й розбив свій болід в останньому повороті траси. На треку миттєво з’явився автомобіль безпеки (сейфті-кар), спровокувавши масові заїзди в бокси. Серед лідерів свій 5-секундний термін встиг відстояти лише Льюїс Хемілтон, що в підсумку дозволило йому вберегти високу другу позицію.

Подвійний удар: аварія Леклера та червоні прапори

Нормально відновити перегони після рестарту не вдалося. У Шарля Леклера, який ішов третім, схоже, відмовили гальма. Некерований болід монегаска на повній швидкості врізався у відбійник в тому самому місці, де кількома хвилинами раніше розбився Стролл. Дирекція гонки ухвалила рішення вивісити червоні прапори – пілотів відправили на повторний старт із місця.

Такий розклад сил суттєво ускладнював завдання для лідера Антонеллі, але найбільшим ударом він став для його напарника. Джордж Рассел отримав суворе повторне покарання у вигляді проїзду по піт-лейну за те, що команда не закликала його відстояти попередній 5-секундний штраф під час зміни гуми.

Фінальний акорд та історичний рекорд

Під час фінального рестарту жертвою хаосу став Карлос Сайнц – в болід іспанця врізався Ніко Хюлькенберг. Натомість Антонеллі продемонстрував залізну витримку, ідеально зреагував на вогні світлофора та захистив перше місце від атак Хемілтона.

19-річний італієць впевнено перетнув фінішну лінію, ставши наймолодшим переможцем Гран-прі Монако в історії, та оформив неймовірну серію з п'яти перемог поспіль. Завдяки сходам фаворитів та хаотичним змінам позицій, фінальна залікова десятка пілотів за підсумками етапу набула дуже незвичного вигляду:

Антонеллі; Хемілтон; Аджар; Піастрі; Лоусон; Ліндблад; Гаслі; Албон; Окон; Алонсо.

Серхіо Перес міг принести команді Cadillac перші очки, але отримав штраф +10 секунд після фінішу гонки за фальшстарт на рестарті. Таким чином, його місце зайняв Фернандо Алонсо, а Aston Martin здобула перше очко в сезоні. Наступний етап Формули-1 відбудеться вже на наступних вихідних в Іспанії. Старт відбудеться о 16:00 за київським часом.