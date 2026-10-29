Італійці відродили легендарну Ferrari 308: легкий кузов, механіка та V8 на 380 сил

Як повідомляє видання Carscoops, попри візуальну схожість із класичним донором, автомобіль побудували фактично з нуля. В основі спорткара лежить спеціально розроблене трубчасте шасі, на яке навісили надлегкі композитні панелі.

Силует та габарити максимально наближені до оригіналу, але з агресивнішими акцентами. Розробники зберегли фірмові сліпі фари, доповнивши їх сучасними ходовими вогнями, а також суттєво розширили колісні арки та додали масивні повітрозабірники.



Michelotto Gruppo 4 Tributo / Джерело: Michelotto Gruppo 4 Tributo

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Аналоговий кайф та мінімальна вага

За спинками сидінь ховається 3,4-літровий атмосферний V8, який видає 380 кінських сил та 365 Нм крутного моменту. Жодних автоматів чи роботів тут немає – двигун працює виключно в парі з олдскульною механічною коробкою передач. Цікаво, що вона має гоночну схему перемикання dog-leg, де перша передача винесена окремо від основної Н-подібної розкладки.

Завдяки використанню сучасних матеріалів вагу машини вдалося втримати на рівні 950 кілограмів, що на цілих 140 кілограмів менше за оригінал. У спартанському салоні встановили карбонову панель, гоночні ковші та залишили купу фізичних тумблерів, щоб водій міг відчувати справжній механічний зв'язок з авто.



Michelotto Gruppo 4 Tributo / Джерело: Michelotto Gruppo 4 Tributo

Тренд на відродження класики

Нагадаємо, раніше ми писали, що створення дорогих рестомодів стає справжнім трендом серед заможних колекціонерів. Наприклад, італійське ательє Pininfarina нещодавно перетворило легендарну Honda NSX на сучасний суперкар з цінником під мільйон євро.

Також європейські майстри активно експериментують із сучасними моделями. Як уже повідомлялося на нашому сайті, з топового седана Alfa Romeo Giulia планують зробити унікальний двомісний кабріолет із повністю карбоновим кузовом та знайомим V6 під капотом.