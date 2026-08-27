З двох безпілотників Protector лише один НРК потрапив на передову

Protector у підрозділах 3-го армійського корпусу не перший. Військові цього формування вже мають досвід експлуатації комплексу, а нова машина має посилити можливості підрозділу під час виконання логістичних завдань.

Як йдеться у відеосюжеті виробника на ФБ-сторінці, другу безпілотну машину Protector отримала Школа наземних роботизованих комплексів на базі академії Killhouse – його використовуватимуть для підготовки операторів та фахівців з обслуговування техніки.

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Protector також передавали навчальному центру

Свіже відвантаження навчальному центру не є першим випадком використання Protector для підготовки військових.

Наприкінці липня "Українська бронетехніка" передала такий НРК 190-му навчальному центру ім. генерал-хорунжого Василя Кука. Комплекс там призначений саме для навчання військовослужбовців роботі з наземною роботизованою технікою.

Таким чином, Protector поступово використовується не лише безпосередньо у військових підрозділах, а й у системі підготовки операторів. Це дозволяє навчати військових на техніці, яка вже експлуатується у війську.

Вантажність зросла майже вдвічі

Передання відбувається на тлі недавньої модернізації Protector. Наприкінці липня виробник повідомив про збільшення максимальної вантажності комплексу з 770 до 1480 кг.

Тобто нинішня версія платформи здатна перевозити майже 1,5 тонни вантажу без водія за кермом. Для роботи зі збільшеним навантаженням задню підвіску доопрацювали та оснастили пневматичними подушками.

Рішення переглянути характеристики ухвалили після практичної експлуатації Protector у військах. За словами виробника, реальні можливості платформи виявилися вищими за раніше заявлені показники.

Starlink доповнили LTE

Ще одне оновлення стосується системи зв'язку. До основного каналу Starlink додали LTE, який використовується як додатковий канал комунікації.

Крім того, за запитом замовника Protector може комплектуватися захищеним радіозв'язком із mesh-мережею. Таким чином, комплекс може використовувати кілька різних каналів зв'язку залежно від умов та конфігурації.

Логістичний НРК для роботи у небезпечній зоні

Основне призначення Protector – виконання логістичних завдань без необхідності наражати водія на небезпеку.

Платформа може використовуватися для доставки боєприпасів, продовольства, спорядження та іншого майна, а також для евакуаційних завдань.

За даними виробника, один із комплексів за місяць перевіз понад 15 тонн вантажів, виконавши близько 20 логістичних місій. Одна місія, за оцінкою компанії, може забезпечити підрозділ запасом необхідного майна приблизно на тиждень.

Саме досвід такої експлуатації став основою для подальшої модернізації машини.

190 "коней" в шлеях і 400 км запасу ходу

Protector оснащений 3-літровим дизельним двигуном потужністю 190 к. с.. У відкритих матеріалах щодо модернізованої версії наводиться запас ходу до 400 км залежно від умов експлуатації.

Водночас головною характеристикою платформи залишається не максимальна дальність сама по собі, а можливість виконувати багаторазові логістичні рейси без водія, перевозячи значний обсяг вантажу.

Після модернізації Protector із вантажопідйомністю 1480 кг фактично вийшов на рівень вантажності радянської ГАЗ-АА – легендарної "полуторки", яка могла перевозити близько 1,5 тонни. Різниця полягає в тому, що українському Protector для виконання такого завдання водій не потрібен.

Від бойового досвіду – до навчання нових операторів

Передача комплексу навчальному центру Killhouse та 3-му армійському корпусу демонструє два паралельні напрямки розвитку Protector.

З одного боку, комплекс продовжує надходити до військових підрозділів і використовується для реальних логістичних завдань. З іншого – формується окрема база для підготовки операторів і технічного персоналу.

Для виробника це також створює замкнений цикл удосконалення: військові експлуатують Protector, передають виробнику практичний досвід, після чого конструкцію та системи комплексу модернізують, а нових операторів навчають уже на актуальній версії машини.