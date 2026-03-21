Jaguar F‑Type влетів під шкільний автобус у Флориді: дивну аварію зняли на відео

Як повідомляє Carscoops, аварію зафіксували очевидці. На відео видно, як автомобіль майже повністю зникає під довгим заднім звисом автобуса, перетворившись на деформований металевий клин. Кадри з місця події демонструють масштаб пошкоджень. Правий бік Jaguar F‑Type майже повністю зім’ятий, капот сильно деформований, а тканинний складний дах фактично відірвався.

Попри серйозний вигляд аварії, задній бампер автобуса зупинився буквально за кілька сантиметрів від кабіни автомобіля. Саме це, ймовірно, врятувало водія спорткара від значно важчих наслідків. За попередніми даними, автомобіль рухався не на дуже високій швидкості, і зіткнення можна було уникнути, якби водій різко загальмував або здійснив маневр ухилення.

Водії отримали лише легкі травми

На місце аварії оперативно прибули рятувальники. Медики надали допомогу обом учасникам ДТП. За інформацією служб, обидва отримали лише незначні травми. Найважливішою деталлю цієї події стало те, що на момент аварії в автобусі не було учнів.

За словами очевидців, приблизно за 15 хвилин до інциденту біля автобуса бачили дітей, які йшли до зупинки. Свідки описують ситуацію як дуже небезпечну. Одна з очевидців повідомила, що допомогла водієві спорткара, який пошкодив мізинець і перебував у шоковому стані.

Реакція місцевої влади

Шериф округу Лі Кармін Марсено заявив, що безпека учнів є головним пріоритетом для місцевих служб. За його словами, відео аварії складно дивитися, але найбільше полегшення викликає той факт, що в автобусі не було дітей і ніхто не отримав серйозних травм. Після інциденту підрозділи дорожньої поліції посилили патрулювання в цьому районі та попередили, що необережне водіння не залишатиметься без покарання.