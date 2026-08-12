Jaguar показав інтер’єр нового Type 01 з унікальним "хребтом": що це таке

Прототип Type 01 також дебютує у Північній Америці під час Тижня автомобілів у Монтереї у новому графічному оформленні. Повноцінну презентацію моделі компанія Jaguar проведе в Нью-Йорку 6 жовтня 2026 року.

Унікальний центральний "хребет", що формує архітектуру салону

Центральний елемент проходить через всю довжину салону, підкреслюючи поздовжній характер дизайну. Посадка водія має низьке розташування та повинна створювати відчуття захищеності й контролю. У компанії називають її GT-посадкою, орієнтованою на комфорт під час тривалих поїздок і впевненість за кермом.

Головний дизайнер інтер’єру Jaguar Томас Голден пояснив:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Цілісна філософія дизайну Jaguar переносить виразність екстер’єру автомобіля в особливу архітектуру салону. На відміну від загальноприйнятих горизонтальних рішень у дизайні інтер’єру, драматичний поздовжній характер підкреслюється центральним хребтом – архітектурним елементом, що створює чотири окремі простори".

Для оформлення салону Jaguar використав поєднання матеріалів і фактур, натхнених природним травертином та авторським текстилем. Центральний "хребет" отримав оздоблення з мотивами латуні. Такий же елемент повторюється у верхній частині дверей. На декоративних деталях розміщений фірмовий символ Jaguar, який проходить через усю довжину салону. Дизайнери також прагнули візуально об’єднати екстер’єр та інтер’єр. Лінії капота продовжуються у тонкій панелі приладів, створюючи відчуття єдиної форми.

Технології інтегрували у дизайн

Jaguar не став робити цифрові екрани головною декоративною частиною салону. Інформаційно-розважальні технології інтегровані в архітектуру інтер’єру та мають залишатися доступними тоді, коли вони потрібні водієві. Окремою особливістю став центральний дисплей заднього огляду ClearSight.

Його розмістили біля основи вітрового скла на рівні зовнішніх дзеркал, щоб водієві не доводилося суттєво змінювати напрямок погляду. У салоні також передбачені приховані відсіки та елементи, які стають помітними лише під час використання. Jaguar описує такий підхід як частину нової модерністської дизайнерської філософії марки. Керуючий директор Jaguar Роудон Гловер зазначив:

"Jaguar Type 01 – перший серійний автомобіль, створений відповідно до нової творчої філософії Jaguar. Його характер безпомилково впізнається з будь-якого ракурсу, а інтер’єр не є винятком".

За його словами, головною метою під час створення Type 01 було перетворити кожну поїздку на особливу подію, поєднавши динаміку руху, дизайн та емоційне сприйняття автомобіля.