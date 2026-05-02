Jeep випустив лімітовану версію Wrangler у стилі Індіани Джонса, але купити її зможуть лише 20 людей

Спеціальне видання вирізняється агресивним зовнішнім виглядом завдяки чорним бічним наклейкам, що йдуть уздовж профілю, піднятій підвісці та розширеним крилам. Автомобіль укомплектований обладнанням від підрозділу Mopar, яке включає легкосплавні диски з бедлоками, дефлектор капота та багажник на даху з нержавіючої сталі, обладнаний бічною драбиною, пише Carscoops.

Однією з цікавих технічних особливостей стали високопродуктивні склоочисники. Вони мають 12 отворів, які розпилюють рідину безпосередньо на скло, що підвищує ефективність очищення в складних умовах.

Технічні характеристики та вигідна ціна

Під капотом Wrangler Rubicon Trail Hunt Edition встановлено знайомий 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун. Агрегат видає потужність 272 к.с. та 400 Нм крутного моменту. Силова установка працює в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач і системою постійного повного приводу Rock-Trac HD.

У Південній Кореї модель коштує 95 700 000 вон (приблизно 64 900 доларів США). Попри обмежений тираж, пропозиція виявилася дуже вигідною для клієнтів: пакет доопрацювань від Mopar оцінюється в суму близько 9 000 доларів США, а ціна автомобіля лише на 6 000 доларів перевищує вартість стандартного Rubicon.

Покупці можуть обрати один із двох кольорів кузова: яскраво-білий або Anvil. Для тих, хто не встигне придбати один із 20 екземплярів, Jeep Korea пропонує купити аналогічні деталі окремо за спеціальними цінами.

Чому Jeep Wrangler має стільки різних версій?

Фанати позашляховиків обирають Jeep Wrangler через його міцну конструкцію, вдалу геометрію кузова і підвіски, а також широкий асортимент доступного тюнінгу. Власники часто встановлюють покращені мости, кіти для збільшення кліренсу, чи інші аксесуари для пригод на бездоріжжі: шноркелі, лебідки, додаткове освітлення тощо.