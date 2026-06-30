Календар заторів на літні канікули 2026: коли на дорогах Європи буде найбільш людно

Додатковий трафік створять мандрівники з Гессена, Рейнланд-Пфальцу та Саарланду, які вирушать у другу хвилю відпусток. Про це пишуть експерти ADAC та ряду інших галузевих ресурсів.

Не слід забувати про потік відпочиваючих туристів з Нідерландів, Скандинавії та інших країн Північної Європи, які традиційно їдуть до Адріатичного узбережжя. Через це рух на головних автомагістралях Німеччини, Австрії, Словенії та Хорватії буде максимально інтенсивним.

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Коли краще не виїжджати

Найскладніша ситуація прогнозується:

у п'ятницю після обіду;

у суботу зранку;

у неділю після обіду.

Найменше навантаження очікується у понеділок та вівторок, якщо уникати годин пік.

Складну ситуацію посилюють майже тисяча дорожніх ремонтів на німецьких автобанах, а також аварійні роботи через пошкодження покриття після сильної спеки.



Літні канікули розпочалися у шести німецьких землях: цими вихідними на кількох автомагістралях буде щільний рух транспорт. Фото: Йоран Штайнзік

Найпроблемніші маршрути до Хорватії

Особливо складною буде дорога до Адріатичного моря.

У Словенії великі затори прогнозують біля тунелю Караванке на автомагістралі А2, де очікування може сягати 1–2 годин. Інтенсивний рух також очікується на трасі Любляна - Копер (А1), навколо Любляни та Постойни, а також на автомагістралі А4 у напрямку Загреба.

У Хорватії традиційно найбільш перевантаженим стане платний пункт Лучко біля Загреба, де в суботу затримки можуть досягати 2–2,5 години. Значні затори можливі також на автомагістралі А1 перед тунелями Мала Капела та Светі Рок, а також на об'їзній дорозі Загреба і транспортній розв'язці Босільєво, де розділяються потоки до Рієки, Істрії та Далмації.

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Спека також впливає на рух

Цього літа дорожню ситуацію ускладнює не лише велика кількість туристів. Через високі температури на окремих ділянках старих автомагістралей виникають деформації дорожнього покриття, що змушує дорожні служби терміново вводити обмеження швидкості або організовувати ремонтні роботи.

Подекуди рух транспорту сповільниться до швидкості пішоходів. Колаж: Валентин Ожго, Авто24

Водночас у багатьох країнах діють літні обмеження для вантажного транспорту. У Німеччині вантажівкам понад 7,5 тонни заборонено рухатися щосуботи з 7:00 до 20:00 упродовж липня та серпня, а в неділю заборона діє майже весь день.

Це частково зменшує навантаження на автомагістралі.

Календар заторів ADAC показує, які вихідні особливо завантажені на автомагістралях Німеччини. Інфографіка: ADAC

Як правильно формувати аварійну смугу

Під час заторів водії повинні створювати аварійну смугу відразу, щойно рух починає сповільнюватися, а не лише після появи автомобілів екстрених служб.

Правило просте: транспорт у крайній лівій смузі максимально зміщується ліворуч, а всі інші автомобілі – праворуч. У вузьких ремонтних зонах рекомендується залишати достатню дистанцію між автомобілями, щоб у разі потреби можна було швидко звільнити проїзд для рятувальників.

За будь-яких обставин і щільності потоків водії мають швидко створити аварійну смугу проїзду. Фото: сайт autoviny.sk

У багатьох європейських країнах за невиконання цього правила передбачені значні штрафи – у Німеччині вони можуть сягати 320 євро (16 351 грн).