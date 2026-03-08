Каліфорнійське місто виплатить понад $22 млн після смертельної ДТП за участю поліцейського

За матеріалами справи, колишній офіцер Рікардо Роблес рухався зі швидкістю майже 129 км/год. Інцидент стався близько 2:21 ночі на перехресті з обмеженою оглядовістю. Поліцейський автомобіль перетнув знак обов’язкової зупинки без увімкнених проблискових маячків і сирени, попри те що внутрішні правила реагування на надзвичайні ситуації вимагають використання обох сигналів під час проїзду перехресть, повідомляє Auto24, посилаючись на інформацію Carscoops.

У позові також зазначається, що на момент зіткнення керівництво вже припинило переслідування підозрюваного автомобіля, тобто фактичної необхідності ризикувати, ігноруючи правила безпеки, не було. Патрульний автомобіль врізався в Honda Accord, у якому перебували 31-річний Маріо Ларес та його пасажирка Ана Ернандес. Від сили удару легковик злетів з дороги та перекинувся на узбіччі. Ларес загинув від отриманих травм.

Тяжкі травми та довготривале лікування

Ана Ернандес вижила, однак отримала серйозні травми. За даними її адвокатів, вона зазнала черепно-мозкової травми та складного пошкодження хребта, що потребувало встановлення хірургічних імплантів і тривалої реабілітації. Також повідомляється про важку травму ноги, наслідки якої повністю усунути не вдалося. Окрім фізичних ушкоджень, жінка продовжує переживати психологічні наслідки трагедії.

Судове рішення і наслідки для офіцера

У 2024 році Роблес не визнав провини у ненавмисному вбивстві, пов’язаному з ДТП. Суд призначив йому два роки випробувального терміну, 500 годин громадських робіт та один день ув’язнення. Крім того, він втратив роботу і сертифікат поліцейського. Юридичні представники постраждалих погодилися на врегулювання після досудових слухань і формування складу присяжних. За словами адвоката Даніеля Родрігеса, засновника компанії Rodriguez & Associates, виплата у 22 мільйони доларів стала рекордною для міста. Він наголосив, що справа стосувалася не складних юридичних нюансів, а порушення базових правил безпеки під час керування службовим транспортом.

Питання до політики переслідувань

Інцидент знову загострив дискусію щодо стандартів поліцейських переслідувань у США. Сума компенсації підкреслює не лише масштаб трагедії, а й фінансові наслідки для муніципалітетів у разі порушення протоколів. Для американців це не просто виплата, а сигнал про необхідність перегляду внутрішніх процедур, щоб подібні випадки не повторювалися.