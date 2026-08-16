Камери вже бачать "прилипання": чи справді у Європі за це можна отримати штраф у тисячі євро

Сучасні системи справді здатні аналізувати дистанцію, швидкість та поведінку автомобіля. Щоправда, це не слід вважати підставою для автоматичного штрафу в тисячі євро за кожен випадок недостатньої відстані.

Практика показує, що "прилипання" було, є й буде. Однак все це розцінюється з різних позицій, обставин, оскільки часто "висіти" на бампері доводиться не з власної примхи. В цьому й розбиралися експерти Авто24, аналізуючи практики провідних служб дорожнього контролю Європи.

Камери бачать не тільки швидкість

Сучасні радари та комплекси відеофіксації можуть визначати швидкість автомобіля, напрямок його руху, номерний знак і ситуацію навколо нього. Окремі системи здатні оцінювати й дистанцію до транспортного засобу попереду.

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Це означає, що водіння впритул до чужого бампера вже не обов'язково залишається непомітним для дорожнього контролю. Особливо це стосується ситуацій, коли автомобіль тривалий час рухається на небезпечно малій відстані.

Втім, сама наявність такої камери ще не означає, що кожна коротка дистанція автоматично перетворюється на "лист щастя".

Праворуч впевнений затор з відкритолю смугою для проїзду спецтранспорту, а на зустрічній стороні дороги автівки на усіх смугам в межах дозволеної дистанції не тому що камери стоять на дорожньому порталі, а тому, що так безпечніше на мокрому асфальті. Фото: radioessen.de

Тільки "прилипання" недостатньо для штрафу

На оцінку порушення впливає одразу кілька факторів: швидкість, тривалість небезпечного зближення, дорожня ситуація та конкретні правила країни.

Наприклад, коротке скорочення дистанції під час щільного руху або різкого гальмування автомобіля попереду не обов'язково свідчить про навмисне небезпечне водіння. Натомість тривале переслідування автомобіля на мінімальній відстані може стати підставою для серйозніших санкцій.

Особливо проблемною ситуація стає тоді, коли разом із небезпечною дистанцією водій значно перевищує швидкість, агресивно перебудовується або здійснює небезпечні обгони.

Реальні випадки стосуються не лише дистанції

Показовою є історія з європейської автомагістралі, де водія спочатку помітили через небезпечне наближення до інших автомобілів. Однак під час контролю з'ясувалося, що він також рухався зі швидкістю 196 та 201 км/год на ділянках, де діяли обмеження 130 і 100 км/год.

У результаті наслідки для водія виявилися дуже серйозними: він втратив посвідчення, автомобіль тимчасово конфіскували, а також була внесена значна сума застави.

Тому використовувати подібний випадок як доказ того, що за саме "прилипання" камера автоматично виписує штраф на тисячі євро, некоректно. Вирішальну роль відіграла сукупність порушень і надзвичайно небезпечна швидкість.



Скажімо, в Австрії алгоритм реагування на дії водія не спрямований на фіксацію автоматичного штрафу за кожну коротку прогалину. Довжина відстані, швидкість, щільність руху та конкретна юридична процедура є вирішальними.

Поліцейські часто одночасно оцінюють кілька правопорушень під час перевірок. Небезпечне "прилипання" до бампера може хіба що погіршити ситуацію, особливо якщо водій перевищує швидкість або ризикує небезпечними обгонами.

Дорікати потрібне не камері, що фіксує дистанцію, а власній безпечності: той, хто зберігає дистанцію, отримує час для реакції та безпеку й не буцає авто попереду. Фото: сторінка мережі кузовного ремонту identica.de

У Європі все більше "розумних" камер

Європейські країни активно розширюють використання інтелектуальних систем контролю дорожнього руху. Нове покоління камер може розпізнавати не лише перевищення швидкості, а й використання телефону за кермом, рух смугою, небезпечну дистанцію та інші порушення.

Але важливо розрізняти дві речі: камера може зафіксувати потенційне порушення, але остаточна процедура притягнення до відповідальності залежить від законодавства та способу оцінки доказів.



Крім того, короткий відеозапис не завжди дає змогу однозначно встановити, чому автомобілі опинилися близько один до одного. Наприклад, водій міг екстрено загальмувати через затор або непередбачувану ситуацію на дорозі.

Служби дорожнього контролю Німеччині дотримуються думки, що якою б розумною не була сучасна камера, вона не завжди може надійно визначити за коротким відеозаписом, чи водій створив небезпечну ситуацію, чи просто відреагував на раптове гальмування в заторі.

Найпростіший захист – залишати запас дистанції

Навіть якщо камера не контролює кожен сантиметр між автомобілями, безпечна дистанція залишається одним із найважливіших правил на автомагістралі.

Не варто перевіряти безпечну відстань лише за метрами. Є й інші методики. Зручний орієнтир – правило двох секунд. Коли автомобіль попереду проїжджає дорожній знак, стовпчик чи інший орієнтир, водій має відрахувати щонайменше дві секунди до моменту, коли його автомобіль досягне тієї самої точки.

Під час дощу, туману або поганої видимості дистанцію варто збільшувати. Особливо небезпечно довго їхати впритул за вантажівкою чи швидким автомобілем, оскільки водій попереду може різко загальмувати.

Тож чи варто боятися нових камер?

Панікувати через нібито автоматичні тисячні штрафи за кожне скорочення дистанції не варто. Сучасні системи справді стають значно точнішими та можуть фіксувати більше порушень, ніж раніше.

Однак найбільший ризик для водія виникає не через кількасекундне скорочення дистанції, а через тривале небезпечне переслідування, високу швидкість та сукупність інших порушень.

Тому на автомагістралі краще не їхати "на бампері" навіть тоді, коли попереду немає камери. Безпечний запас простору дає водієві додатковий час для реакції – і водночас зменшує ризик потрапити в поле зору систем контролю.