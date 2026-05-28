Канада може стати першою країною, де відеореєстратори будуть обов’язковими для вантажівок

Ідея з’явилася після кількох резонансних аварій, під час розслідування яких виникали труднощі з визначенням винуватців. Про це пише 40ton.net.

Нові вимоги стосуватимуться вантажівок із повною масою понад 11,8 тонни – саме для такої техніки в Канаді та США потрібні комерційні водійські права категорії C&E.

Читайте також Фури й автобуси в ЄС відтепер комплектуються "чорними скриньками", але не всі

Реєстратор має бачити попереду все



Камери повинні бути спрямовані вперед через лобове скло та безперервно фіксувати дорожню обстановку. У проєкті правил прописані й технічні вимоги.

По-перше, відеореєстратори повинні записувати відео у форматі не нижче Full HD 1080p, мати нічний режим та зберігати записи щонайменше 72 години.

По-друге, за відсутність пристрою або його несправність перевізникам загрожуватимуть штрафи.

Свідок стане непідкупним

Головна мета нововведення – спростити розслідування ДТП за участю великовантажного транспорту. Записи з камер планують використовувати як обов’язковий доказовий матеріал для поліції, страхових компаній та судів.

Урядовці вважають, що це допоможе швидше встановлювати послідовність подій перед аварією та зменшить кількість спірних ситуацій.

Читайте також Людину з кабіни автономної фури просять на вихід

Канада виходить в піонери

Фактично Канада може стати однією з перших країн, де відеореєстратори для вантажівок отримають статус обов’язкового елементу безпеки на рівні законодавства.

Водночас транспортні асоціації вже дискутують щодо вартості впровадження таких систем та можливих питань конфіденційності для водіїв.