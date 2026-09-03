Канада збільшила квоту на імпорт китайських автомобілів майже до 35 тисяч одиниць

У січні Канада та Китай оголосили про нове стратегічне партнерство, яке передбачає імпорт 49 000 китайських електромобілів та гібридів із застосуванням мита за ставкою найбільшого сприяння у розмірі 6,1 відсотка, пише Carscoops.

Підсумки першого етапу та нові ліміти імпорту

Згідно з даними Міністерства міжнародних справ Канади, з 1 березня по 31 серпня до країни було імпортовано 15 603 електричних та гібридних автомобілів, що на 8 897 одиниць менше від дозволеної квоти першого періоду.

Правила уряду передбачають, що базовий обсяг другого періоду становить 24 500 автомобілів, однак до нього додаються будь-які невикористані обсяги з попереднього етапу. Завдяки цьому загальний допустимий ліміт імпорту на другий період збільшено до 33 397 одиниць.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Квоти діють за принципом "хто перший прийшов, той перший обслуговується", що стимулює автовиробників ввозити машини якомога раніше, хоча уряд обіцяє стежити за дотриманням рівного доступу компаній до пільгових тарифів.

Основні бенефіціари та вихід нових брендів на ринок

Хоча офіційне відомство не надає розбивки за конкретними брендами, видання Auto News повідомляє, що головним бенефіціаром угоди наразі залишається компанія Tesla, яка імпортує модель Model 3 Premium китайської збірки за ціною від 39 490 канадських доларів (28 532 долари США).

Окрім Tesla, від зниження тарифів виграли такі бренди, як Lincoln, що у серпні компанія розпочала імпорт моделі Nautilus Hybrid, забезпечивши 259 продажів у сегменті гібридів, й Lotus та Polestar, які також активізували поставки автомобілів китайського виробництва на канадський ринок.

Найближчим часом до відомих марок можуть приєднатися традиційні китайські бренди. За даними Auto News, автомобілі компаній BYD, Chery та Geely вже проходять процес сертифікації та помічені під час випробувань на дорогах Канади, а їхній офіційний вихід на ринок очікується наступного року.