"Капсула часу": Mercedes-Benz W123 з пробігом у 29 тисяч кілометрів виставили на продаж

Моделі серії W123 увійшли в історію як еталон надійності та якості збірки, зазначає Auto24. Проте знайти такий автомобіль з настільки малим пробігом – завдання майже неможливе.

Мільйонник, що майже не бачив доріг

Виставлений на торги в США седан пофарбований у класичний колір Smoke Silver Metallic і зберіг усі оригінальні деталі, включаючи 14-дюймові легкосплавні диски та хромовані елементи кузова, пише Carscoops. Під капотом встановлено 3,0-літровий п’ятициліндровий турбодизель на 123 кінські сили й 249 Нм крутного моменту.

Попри те, що двигун не демонструє спортивної динаміки, він славиться своєю витривалістю, через що заслужив статус “мільйонника”. Повідомляється, що нещодавно автомобіль пройшов повне технічне обслуговування у профільному сервісі Woods & Barclay, де фахівці привели силовий агрегат до ідеального робочого стану.

Головний елемент – заводські шини Continental

Інтер'єр автомобіля переносить у золоту еру Mercedes-Benz. Чорна оббивка сидінь, ідеально збережена приладова панель та оздоблення натуральним деревом зебрано виглядають так, ніби машиною ніколи не користувалися. У салоні навіть залишилася оригінальна касетна стереосистема Becker Grand Prix та робочий автоматичний клімат-контроль.

Найбільш шокуючою деталлю є колеса. На автомобілі досі встановлена заводська гума Continental, виготовлена у 1985 році. Хоча для колекційної цінності це величезний плюс, новому власнику доведеться негайно замінити шини перед поїздкою, оскільки за чотири десятиліття гума втратила свої властивості та точно стала небезпечною для експлуатації.

Виняткове збереження, підтверджена історія без аварій та мізерний пробіг роблять цей екземпляр не просто засобом пересування, а надійним об'єктом для інвестицій. Попри те, що торги ще тривають, актуальна ціна лота на момент публікації вже становить майже 35 тисяч доларів.