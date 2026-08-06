Капсула часу: в Україні продають Mitsubishi Lancer X із пробігом лише 13 тисяч кілометрів

У Вінниці на продаж виставили незвичайний Mitsubishi Lancer X 2010 року випуску із заявленим пробігом лише 13 тис. км. За седан просять 11 800 доларів. Про це пише topgir.com.ua.

Автомобіль продається через AUTO.RIA. За словами власника, це офіційний Lancer, який був придбаний новим у дилерському центрі Mitsubishi у Вінниці. За весь час експлуатації автомобіль мав одного власника, одну реєстрацію та один техпаспорт.

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Під капотом встановлений 2,0-літровий бензиновий двигун, який працює в парі з механічною коробкою передач. Продавець зазначає, що автомобіль має середню комплектацію.

Особливістю цього екземпляра називають його стан. В оголошенні зазначено, що всі кузовні елементи залишилися заводськими, а також збережені оригінальні лобове скло, запасне колесо та навіть комплект рідних шин.

За словами продавця, автомобіль увесь час зберігався в гаражі, а кузов, салон і днище практично не мають слідів експлуатації та перебувають у стані, наближеному до нового.

Разом із автомобілем новому власнику передадуть сервісну документацію та один ключ.

Mitsubishi Lancer X дебютував у 2007 році та став одним із найвідоміших японських седанів свого часу. Модель цінують за надійну конструкцію, керованість і спортивний дизайн, а екземпляри з настільки малим пробігом нині зустрічаються вкрай рідко.