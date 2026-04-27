Капсула часу з 80-х: на аукціон виставили Toyota Supra Turbo з мінімальним пробігом

Цей конкретний автомобіль був придбаний новим 6 лютого 1988 року в місті Свіфт-Каррент (Канада). Судячи з фотографій, більшу частину свого життя спорткар провів у виставковому залі дилерського центру, що дозволило зберегти кузов та технічні вузли в ідеальному стані, зазначає Carscoops.

Читайте також: Електричний Toyota RAV4 не з'явиться найближчим часом: компанія пояснила причину

Однією з найбільш дивовижних особливостей лота є наявність оригінальних заводських шин, встановлених ще на конвеєрі. Хоча для колекційної цінності це є величезним плюсом, представники аукціону Mecum зазначають, що у разі використання автомобіля за призначенням гуму доведеться замінити через її вік.

Технічні характеристики та інтер’єр

Під капотом розташований оригінальний 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун із турбонаддувом (7M-GTE). Його потужність становить 231 кінську силу, а крутний момент – 325 Нм. Потужність передається на задню вісь через класичну п’ятиступеневу механічну коробку передач та диференціал підвищеного тертя.

Навіть за сучасними мірками такі характеристики забезпечують гідну динаміку та задоволення від водіння. Салон автомобіля виконаний у характерному для 80-х років стилі: оздоблення з бордовою шкірою, що вкриває сидіння, дверні панелі та кермо, оригінальні коричневі килимки та повний комплект інструкцій користувача.

Естетика епохи та колекційна цінність

На відміну від сучасної моделі GR Supra, розробленої спільно з BMW, цей екземпляр уособлює автентичну інженерну школу Toyota. Автомобіль оснащений кузовом типу “targa” зі знімним дахом та культовими висувними фарами, які стали візитною карткою спортивних машин того часу.

Також цікаво: Новий седан Toyota спричинив фурор у Китаї: чим він привабив покупців

Оціночна вартість лота наразі не розголошується, адже торги пройдуть 16 травня. Проте з огляду на зростаючий попит на японську класику та винятково малий пробіг, ціна може сягнути рекордних позначок для даного покоління.

Чому Toyota Supra A70 стає новою ціллю колекціонерів?

Хоча третя генерація Toyota Supra не є такою культовою серед автомобільних фанатів, як модель в кузові A80, саме покоління A70 стало першим, де назва “Supra” повністю відокремилась від модельної лінійки Celica. Supra A70 започаткувала перехід бренду у вищу лігу спортивних авто, де вже були Mazda RX-7 та Nissan 300Z.

Крім того, подібні “капсули часу” завжди викликають інтерес у колекціонерів по всьому світу – нещодавно в Україні виставили на продаж ідеальний Mercedes-Benz W124 з пробігом 126 тисяч кілометрів.