Капсула часу з Харкова: чи варто віддавати 3500 доларів за ідеальний ВАЗ-2107

Як повідомляє портал TopGir із посиланням на оголошення маркетплейсу AUTO.RIA, виставлений на продаж екземпляр є рестайлінговою версією першого покоління. Продавець запевняє, що класичний седан не має жодних зауважень щодо технічного стану, а запасним колесом за весь час експлуатації навіть не користувалися.

Під капотом цієї знахідки встановлено добре знайомий 1,5-літровий бензиновий двигун, який працює в парі з традиційною механічною коробкою передач. Тяга, за класичним для цього сімейства компонуванням, передається виключно на задні колеса.

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Власник серйозно підійшов до збереження машини, тому кузов пройшов повну антикорозійну обробку. Крім того, на автомобіль додатково встановили захист двигуна та колісних арок, а в салоні з'явилася магнітола з динаміками.

Капсула часу. Рідний пробіг 25 тисяч кілометрів. Перший власник з салону, – автор оголошення.

Заявлена вартість у 157 605 гривень (еквівалент 3500 доларів) виглядає доволі амбітно для вітчизняного автопрому. Проте, якщо порахувати, то за весь час машина долала в середньому трохи більше ніж 1100 кілометрів на рік, що робить її цікавим варіантом для колекціонерів.

Не єдині знахідки цієї осені

Нагадаємо, раніше ми писали про ще один цікавий екземпляр для поціновувачів класики. На Львівщині виставили на продаж ідеальну ВАЗ-21099 2004 року випуску, яка весь час зберігалася у теплому гаражі та проїхала лише 13 тисяч кілометрів. За збережену машину власник просить 3999 доларів.

Також на вітчизняному ринку періодично з'являються й інші цікаві пропозиції. Наприклад, на Рівненщині знайшли майже новий Daewoo Sens від першого власника за 2800 доларів, а на Закарпатті продають класичний ЗАЗ-968А з мізерним пробігом, який оцінили у 247 тисяч гривень.