Капсула часу з Миколаєва: чи варто віддавати 3999 доларів за ідеальний ЗАЗ Sens у заводській фарбі

Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, червоний легковик весь цей час зберігався у сухому гаражі. Продавець запевняє, що кузов машини ніколи не перефарбовували, включно з бамперами, а на колесах досі стоять заводські шини.

Разом із транспортним засобом новий власник отримає два ключі та оригінальну сервісну книжку. "Стан нового авто", – саме так характеризує свою машину автор оголошення, додаючи, що технічне обслуговування вже повністю виконане.



Фото: AUTO.RIA

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Технічні нюанси та адекватність прайсу

Під капотом цієї знахідки встановлено добре знайомий українським водіям 1,3-літровий двигун МеМЗ-307 потужністю 70 кінських сил. Цей агрегат, створений Мелітопольським моторним заводом, отримав упорскування пального, електронну систему керування та працює в парі з класичною механічною коробкою передач.

Заявлена вартість у 187 793 гривні може здатися зависокою для вітчизняного автопрому. Проте для поціновувачів автентичної техніки такий мізерний пробіг та збереженість кожної деталі часто стають вирішальним аргументом для покупки.



Фото: AUTO.RIA

Інші знахідки на українському ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві капсули часу, які періодично з'являються в продажу. Наприклад, на Рівненщині знайшли майже новий Daewoo Sens від першого власника, який оцінили у 2800 доларів.

Також на вітчизняному ринку можна зустріти й радянську класику в ідеальному стані. Зокрема, на Закарпатті продають класичний ЗАЗ-968А з мізерним пробігом за 247 тисяч гривень, а у Запоріжжі виставили колекційний ВАЗ-2106, за який просять вражаючі 20 тисяч доларів.