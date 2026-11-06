Капсула часу з нюансами: у Кропивницькому продають майже нову Toyota Corolla 2008 року

Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, автомобіль оснащений надійним 1,6-літровим двигуном потужністю 124 кінські сили та механічною коробкою передач. Саме це десяте покоління моделі, яке випускали на японському заводі Takaoka, вперше отримало мотор із системою зміни фаз газорозподілу Dual VVT-i.



Фото: AUTO.RIA

Попри привабливі цифри на одометрі, історія машини має кілька білих плям. Згідно з відкритими реєстрами, седан змінив уже трьох власників, а остання перереєстрація за договором купівлі-продажу відбулася наприкінці вересня 2023 року.

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До того ж продавець не надав жодних документальних підтверджень реального пробігу чи інформації про умови зберігання кузова. У картці товару також є розбіжності щодо пального: система вказує на наявність газобалонного обладнання, тоді як в описі фігурує лише бензин. "Цей нюанс потребує обов'язкового уточнення безпосередньо біля капота", – зазначають оглядачі.

Що ще цікавого на ринку ексклюзиву

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Кривому Розі знайшли майже нову Kia Rio 2010 року випуску з ГБО, яку оцінили у понад 370 тисяч гривень.

Крім того, на Харківщині виставили на продаж ідеальний Mitsubishi Lancer X з пробігом 50 тисяч кілометрів. За збережений японський седан у заводському фарбуванні власник просить 9000 доларів, що цілком може стати предметом для розумного торгу.