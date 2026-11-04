Капсула часу за 11 тисяч доларів: у Львові знайшли 40-річну ГАЗ-24 Волгу з мізерним пробігом

Як повідомляє портал TopGir із посиланням на оголошення маркетплейсу AUTO.RIA, виставлений на продаж автомобіль належить до першого покоління після другого оновлення. Седан оснащений класичним бензиновим двигуном об’ємом 2,4 літра на 95 кінських сил, який працює в парі з традиційною механічною коробкою передач.

Продавець оцінює свою машину в 11 555 доларів, що в перерахунку становить понад 542 тисячі гривень. В описі він стверджує, що екземпляр зберіг оригінальне виконання та є одним з останніх випущених ГАЗ-24, позиціонуючи його виключно як колекційну знахідку.

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Попри гучний статус капсули часу, оголошення залишає кілька важливих запитань для потенційного покупця. Зазначений у картці пробіг у 5 тисяч кілометрів ніяк документально не підтверджується, а інформація про можливу реставрацію чи ремонт агрегатів взагалі відсутня.

Крім того, згідно з реєстраційними даними, ця Волга змінила вже трьох власників. Остання операція в сервісному центрі відбулася відносно недавно, 4 квітня 2025 року, і була пов'язана зі зміною кольору кузова, хоча подробиць цього перефарбування автор оголошення не розкриває.

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Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві ретро-автомобілі, які періодично з'являються на вітчизняному ринку. Наприклад, у Запоріжжі знайшли ідеальний ВАЗ-2106 1978 року випуску з пробігом 26 тисяч кілометрів, за який власник просить вражаючі 20 тисяч доларів.

Водночас для тих, хто шукає бюджетніші варіанти радянської класики, у Харкові виставляли на продаж збережений ВАЗ-2107 за 3500 доларів. А на Закарпатті шукав нового власника майже 50-річний ЗАЗ-968А з мізерним пробігом, який оцінили у 247 тисяч гривень.