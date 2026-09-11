"Капсула часу" за 13 000 доларів: у Києві продають ідеальну Волгу ГАЗ-24 з мінімальним пробігом

Як повідомляє видання ТопЖир, на маркетплейсі AUTO.RIA виставили на продаж ГАЗ-24-01 "Волга" 1979 року випуску. Автомобіль зберіг рідкісний зелений колір кузова та більшість заводських деталей, адже весь час перебував в одній родині та зберігався в сухому гаражі.

Заявлений прайс у 13 000 доларів (близько 582 тисяч гривень) переводить цю машину з категорії "старе авто" у розряд колекційних іграшок. Для розуміння українських реалій: за ці гроші на вторинному ринку можна легко підібрати свіжий Renault Megane або цілком живий Volkswagen Golf сьомого покоління. Тому ця "Волга" шукає не водія на кожен день, а поціновувача радянського ретро, готового платити за ностальгію.

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Що збереглося за 47 років

Продавець запевняє, що салон автомобіля залишився переважно оригінальним. Тут збереглися рідні сидіння, карти дверей, передня панель та навіть заводське радіо з робочою електричною антеною. На механічній коробці передач досі висить заводська пломба. Перед продажем машині зробили базове ТО: перевірили гальма, зчеплення, систему охолодження та карбюратор. Газ на авто ніколи не ставили.



Приємним бонусом для колекціонера стане повний набір заводських інструментів, включаючи пускову рукоятку та шприц для змащування. Кузов зовні освіжали через дрібні подряпини, але днище та моторний відсік залишилися в заводській фарбі.

Ринок "капсул часу" в Україні

Останнім часом українці все частіше намагаються продати старі авто з мінімальним пробігом за преміальними цінами. Наприклад, нещодавно Авто24 розповідав про ідеальну Skoda Octavia Tour 2008 року, яку оцінили у 8850 доларів. А в Дніпрі власник 37-річного ВАЗ-2106 намагався виручити за свою знахідку 7500 доларів. Тож попит на такі специфічні машини існує, хоча процес пошуку реального покупця може розтягнутися на місяці.