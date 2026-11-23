Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, під капотом цієї знахідки встановлено 1,8-літровий двигун, який працює як на бензині, так і на пропан-бутані. У гривневому еквіваленті прайс за автомобіль становить понад 771 тисячу гривень, проте тип коробки передач в оголошенні чомусь не вказаний.



Фото: AUTO.RIA

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Юридична історія та нюанси пробігу

Згідно з відкритими реєстраційними даними, цей екземпляр мав лише двох власників. Перша реєстрація транспортного засобу відбулася наприкінці березня 2014 року після купівлі в автосалоні. Останнє ж переоформлення зафіксоване ще 8 червня 2016 року за нотаріальним договором, і відтоді машина перебувала в одних руках.

Хоча продавець заявляє про мізерні 24 тисячі кілометрів на одометрі, офіційні бази даних не містять історії фіксації цих показників. Тому підтвердити статус автомобіля з найменшим пробігом серед усіх Octavia A7 в Україні наразі неможливо, і покупцеві доведеться ретельно перевіряти технічний стан на СТО.



Фото: AUTO.RIA

Особливості дорестайлінгової версії

Цей ліфтбек належить до ранніх версій третього покоління, яке дебютувало наприкінці 2012 року на модульній платформі MQB. Зовнішність авто відрізняється від пізніших моделей, адже характерні розділені передні фари з'явилися лише після оновлення у 2017 році.

Заводський об'єм багажника становить значні 590 літрів, що робить машину вкрай практичною для сім'ї. Однак фактичний корисний простір у цьому конкретному авто може бути меншим через встановлене газобалонне обладнання.

Інші капсули часу на ринку

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у продажу з'явилася ідеальна Skoda Octavia A5 з пробігом 20 тисяч кілометрів, яку оцінили у 15 499 доларів.

Крім того, шанувальники преміального сегмента можуть придивитися до представницького седана Audi A8 2008 року в Чернівцях за 18 999 доларів. А для поціновувачів вітчизняного автопрому в Одесі знайшли ідеальну ЗАЗ-1102 Таврія-Нова з пробігом лише 6 тисяч кілометрів за 165 тисяч гривень.