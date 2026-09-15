"Капсула часу" за 27 тисяч доларів: на Вінниччині знайшли ідеальний Lexus RX 2011 року

Як повідомляє видання ТопЖир, унікальне оголошення з'явилося на маркетплейсі AUTO.RIA. Червоний Lexus RX третього покоління (кузов AL10) зберігся у стані нового авто, а під його капотом ховається класичний 3,5-літровий бензиновий V6 на 277 кінських сил, який працює в парі з автоматом та повним приводом.

За 27 000 доларів (понад 1,2 мільйона гривень) покупець отримує машину, яка, за словами власника, повністю доглянута і не потребує жодних вкладень. З одного боку, це феноменально надійний японський преміум з величезним ресурсом. З іншого – за ці гроші в Україні можна легко підібрати свіжіший кросовер з Європи чи США, хоч і з більшим пробігом, або навіть придивитися до нових авто з салону в простіших комплектаціях.

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Комплектація цього RX 350 цілком відповідає статусу: шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, безключовий доступ, запуск із кнопки, електрорегулювання та підігрів сидінь. Також на борту є камера заднього огляду, парктроніки, адаптивний ксенон та датчики світла й дощу. Цікавий нюанс: за даними реєстрів, остання перереєстрація авто відбулася 30 січня 2025 року, хоча в історії вказаний лише один власник.

Український ринок "капсул часу"

Останнім часом українці все частіше намагаються продати старі авто з мінімальним пробігом за преміальним прайсом. Наприклад, нещодавно ми розповідали, як у Києві знайшли ідеальну Skoda Octavia Tour 2008 року. А також писали про те, як у Дніпрі продають 37-річний ВАЗ за шалені гроші. Тож ринок таких унікальних знахідок живе своїм життям, і на кожен ідеально збережений екземпляр рано чи пізно знаходиться свій поціновувач.