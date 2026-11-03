Капсула часу за 2 мільйони доларів: рідкісний Mercedes-Benz SLS AMG пустять з молотка

Як повідомляє topgir.com.ua з посиланням на аукціонний дім RM Sotheby’s, торги за цей ліворульний екземпляр в американській специфікації пройдуть у закритому форматі Sealed. Автомобіль наразі перебуває в місті Трой, штат Мічиган, і чекає на свого нового власника.

Стан купе експерти характеризують як практично новий. На одометрі красується цифра у 324 милі, що робить цю машину справжньою знахідкою для заможних колекціонерів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому такий цінник

Головна фішка цього лота полягає не лише у смішному пробігу, а й в унікальному забарвленні Imola Grey. За даними організаторів, у такому кольорі для ринку США випустили всього десять подібних автомобілів.

Загалом тираж хардкорної версії Black Series склав орієнтовно 350 екземплярів на весь світ. З цієї кількості лише 132 машини офіційно відправили до Сполучених Штатів.

Аукціон стартує 25 листопада о 21:00 за київським часом і триватиме рівно тиждень. Заявлений прайс у 1,6–1,85 мільйона доларів є лише попередньою оцінкою, тому фінальна сума цілком може встановити новий рекорд для цієї моделі.

Осінній бум на німецьку класику

Нагадаємо, що ця осінь виявилася надзвичайно щедрою на розпродаж рідкісних авто з трипроменевою зіркою. Як уже повідомлялося на нашому сайті, незабаром з молотка пустять останній спідстер Mercedes-Benz SLR Stirling Moss, за який просять понад 6 мільйонів доларів.

Крім того, справжній рай для фанатів влаштували в Європі, де розпродають гігантську колекцію класичних Mercedes-Benz S-Class. А для поціновувачів зіркових авто справжньою знахідкою став унікальний Mercedes-Maybach, який розробили спеціально для легендарного баскетболіста Леброна Джеймса.