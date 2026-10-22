Капсула часу за 3 мільйони доларів: у США продають унікальний Lamborghini Reventon майже без пробігу

Як повідомляє аукціонний майданчик Joopiter, цей відкритий суперкар спочатку доставили першому власнику в Сінгапур. Більшу частину свого життя машина провела у дбайливому зберіганні, а зараз чекає на нового господаря у сонячному Маямі. Про це пише topgir.com.ua.

Автомобіль зберігся у первозданному вигляді, адже на ньому досі стоять заводські шини та оригінальний приводний ремінь 2009 року. Комп'ютерна діагностика підтвердила неймовірний факт: 95% часу роботи двигуна його оберти навіть не перевищували позначку в 1400 обертів на хвилину.

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Перед тим як виставити лот на торги, фахівці встановили новий акумулятор та ретельно промили всю паливну систему. Проте експерти попереджають, що для повноцінної та безпечної їзди майбутньому власнику доведеться провести додаткове технічне обслуговування.

Дизайн винищувача та потужний V12

Компанія Lamborghini презентувала відкриту версію Reventon у 2009 році, обмеживши тираж лише 15 екземплярами. Тоді базова вартість цього шедевра становила близько 2,1 мільйона доларів.

Технічною базою для моделі послужив перевірений часом Murcielago. Під капотом родстера ховається атмосферний 6,5-літровий двигун V12, який видає солідні 661 кінську силу та працює в парі з шестиступеневою роботизованою коробкою e-gear.

Зовнішність суперкара створювали з оглядкою на бойові літаки, зокрема на американський винищувач F-22. Рублені грані та агресивні кутові поверхні кузова згодом стали фірмовим стилем бренду і перекочували на масову модель Aventador.

Ринок ексклюзивних авто набирає обертів

Нагадаємо, раніше ми писали, що колекційні автомобілі дедалі частіше стають вигідною інвестицією. Наприклад, нещодавно на торги виставили унікальний суперкар MCA Centenaire з двигуном від Lamborghini Countach, який оцінили у 1,4 мільйона доларів.

Також справжній бум переживає ринок рестомодів. Сучасна версія легендарної ралійної Lancia від компанії Kimera Automobili за кілька років подорожчала вдвічі, і зараз за неї просять понад мільйон доларів.