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"Капсула часу" за 8850 доларів США: у Києві знайшли ідеальну Skoda Octavia Tour 2008 року

На київському авторинку з'явилася справжня знахідка — Skoda Octavia Tour 2008 року випуску, яка за 18 років проїхала лише 30 тисяч кілометрів. За ідеально збережений ліфтбек власник просить чималі гроші, що змушує задуматися над доцільністю такої покупки.
Купити Skoda Octavia Tour 2008 з малим пробігом у Києві: ціна та фото

ФОТО: AutoRIA|

Skoda Octavia Tour 2008 року

Сергій Матусяк
logo9 вересня, 20:39
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Як пише видання ТопЖир, на маркетплейсі AUTO.RIA з'явилося оголошення про продаж рестайлінгової Skoda Octavia Tour першого покоління. Продавець запевняє, що пробіг у 30 тисяч кілометрів абсолютно оригінальний, а кузов зберіг заводське фарбування і ніколи не бував у ДТП.

За цю "капсулу часу" просять 8850 доларів, що в еквіваленті становить майже 397 тисяч гривень. Для українського авторинку це серйозна сума. З одного боку, ви отримуєте практично нове авто з величезним ресурсом надійності. З іншого – за ці гроші на вторинному ринку можна знайти значно свіжіші моделі, хоч і з більшим пробігом.

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Під капотом цієї Octavia стоїть перевірений часом атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1.6 літра на 102 кінські сили. Працює він у парі з класичною 5-ступеневою механікою. Динаміка тут не вражає – 11,8 секунди до сотні, але головний козир цієї моделі полягає у феноменальній простоті, дешевизні обслуговування та величезному багажнику.

Останнім часом українці все частіше намагаються продати старі авто з мінімальним пробігом за преміальним прайсом. Наприклад, нещодавно ми розповідали, як у Дніпрі продають 37-річний ВАЗ-2106 за 7500 доларів. А в столиці шукають покупця на Mercedes-Benz CL 63 AMG з пробігом усього 5 тисяч кілометрів. Тож ринок "капсул часу" в Україні живе своїм життям, і на кожну таку машину рано чи пізно знаходиться свій поціновувач.

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