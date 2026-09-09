"Капсула часу" за 8850 доларів США: у Києві знайшли ідеальну Skoda Octavia Tour 2008 року

Як пише видання ТопЖир, на маркетплейсі AUTO.RIA з'явилося оголошення про продаж рестайлінгової Skoda Octavia Tour першого покоління. Продавець запевняє, що пробіг у 30 тисяч кілометрів абсолютно оригінальний, а кузов зберіг заводське фарбування і ніколи не бував у ДТП.

За цю "капсулу часу" просять 8850 доларів, що в еквіваленті становить майже 397 тисяч гривень. Для українського авторинку це серйозна сума. З одного боку, ви отримуєте практично нове авто з величезним ресурсом надійності. З іншого – за ці гроші на вторинному ринку можна знайти значно свіжіші моделі, хоч і з більшим пробігом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Під капотом цієї Octavia стоїть перевірений часом атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1.6 літра на 102 кінські сили. Працює він у парі з класичною 5-ступеневою механікою. Динаміка тут не вражає – 11,8 секунди до сотні, але головний козир цієї моделі полягає у феноменальній простоті, дешевизні обслуговування та величезному багажнику.

Останнім часом українці все частіше намагаються продати старі авто з мінімальним пробігом за преміальним прайсом. Наприклад, нещодавно ми розповідали, як у Дніпрі продають 37-річний ВАЗ-2106 за 7500 доларів. А в столиці шукають покупця на Mercedes-Benz CL 63 AMG з пробігом усього 5 тисяч кілометрів. Тож ринок "капсул часу" в Україні живе своїм життям, і на кожну таку машину рано чи пізно знаходиться свій поціновувач.