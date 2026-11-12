У Києві знайшли ідеальний ЗАЗ-968М з пробігом 189 кілометрів: ціна доступна

Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, цей екземпляр весь час зберігався у теплому та сухому гаражі. Продавець запевняє, що машина не потребує жодних вкладень, а для реальних покупців готовий надати детальний відеоогляд або навіть розглянути варіанти обміну.

Під капотом цієї знахідки встановлено класичний бензиновий двигун об’ємом 1,2 літра, який видає 45 кінських сил. Працює цей агрегат у парі з традиційною механічною коробкою передач, що є стандартом для цієї моделі.



Фото: AUTO.RIA

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Загадка з пробігом та особлива версія

Цікавий нюанс стосується цифр на одометрі. Хоча в самому тексті оголошення власник вказує пробіг лише у 189 кілометрів, у стандартному полі характеристик на сайті відображається 1 тисяча кілометрів, при цьому жодних документальних підтверджень заявленого кілометражу наразі немає.

За наявною інформацією, цей конкретний Запорожець від початку призначався для водіїв з інвалідністю. Запорізький автозавод випускав кілька подібних модифікацій, адаптованих під керування однією ногою чи руками, проте точний заводський індекс цього київського авто залишається невідомим.

Варто зазначити, що ЗАЗ-968М випускали з кінця 1979-го до літа 1994 року, а від попередників він відрізнявся характерними бічними решітками замість звичних повітрозабірників. Символічно, що саме у 1989 році, коли з конвеєра зійшов цей екземпляр, завод відсвяткував випуск свого тримільйонного автомобіля.



Фото: AUTO.RIA

Інші капсули часу на ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві ретро-знахідки, які періодично з'являються в Україні. Наприклад, у Миколаєві виставили на продаж ідеальний ЗАЗ Sens у заводській фарбі за 3999 доларів, а в Києві знайшли майже новий ЗАЗ Lanos 2013 року за 263 тисячі гривень.

Для поціновувачів радянської класики вибір також є: у Запоріжжі продають колекційний ВАЗ-2106 за вражаючі 20 тисяч доларів. А у Львові шукає нового власника 40-річна ГАЗ-24 Волга з мізерним пробігом, яку оцінили в 11,5 тисяч доларів.