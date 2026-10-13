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Капсула часу за ціною нового авто: у Запоріжжі знайшли ідеальний ВАЗ-2106 за $20 000

На українському вторинному ринку з'явився унікальний лот — ідеально збережений 48-річний седан ВАЗ-2106, за який власник просить майже 20 тисяч доларів. Така амбітна ціна пояснюється статусом справжньої капсули часу, адже машина має мізерний пробіг та повністю оригінальне заводське фарбування.
У Запоріжжі продають ідеальний ВАЗ-2106 за $20 000

ВАЗ-2106

Євген Гудущан
logo13 жовтня, 21:40
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Як повідомляє видання ТопЖир із посиланням на оголошення на платформі AUTO.RIA, червоний седан 1978 року випуску належить до першого покоління моделі. Під капотом цієї знахідки встановлено класичний 1,6-літровий бензиновий двигун, який працює в парі з механічною коробкою передач.

Головна фішка цього екземпляра полягає у його неймовірному стані. За словами продавця, кузов не має жодного підфарбування, а салон зберігся у первозданному вигляді. Що стосується пробігу, то в характеристиках вказано 26 тисяч кілометрів, хоча в самому описі власник двічі наголошує на цифрі у 28 тисяч.


Фото: AUTO.RIA

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Власник позиціонує машину виключно як колекційний екземпляр, тому й виставив цінник у 19 999 доларів, округлюючи його в описі до 20 тисяч. "Головна цінність цього екземпляра – його збереженість", – зазначає автор оголошення. Згідно з даними сервісних центрів, автомобіль мав лише одного власника, а остання операція з перереєстрації відбулася ще навесні 2017 року.

Не єдина знахідка на ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві капсули часу, які періодично з'являються в Україні. Наприклад, в Одесі виставили на продаж генеральську ГАЗ-24 Волга 1974 року з пробігом 18 тисяч кілометрів, за яку просять вражаючі 50 тисяч доларів.

Також на Львівщині шукає нового власника ідеальна ВАЗ-21099 2004 року випуску. За збережену машину, яка весь час стояла у теплому гаражі та проїхала лише 13 тисяч кілометрів, просять значно скромніші 4000 доларів.

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