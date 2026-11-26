Як повідомляє аукціонний дім RM Sotheby's, цей чорний красень є одним із лише 157 випущених автомобілів у специфікації Periscopio. Історія саме цього шасі виявилася доволі заплутаною, адже спочатку машину замовили для клієнта з Лівану.

Проте доля розпорядилася інакше, і новісінький суперкар відправили до Японії. Там він майже сорок років переходив із однієї приватної колекції до іншої та прикрашав зали місцевих музеїв, поки зрештою не переїхав до США.



Фото: RM Sotheby’s

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Заводський стан та шалена динаміка

Кузов та розкішний салон автомобіля виконані у глибокому відтінку Nero. Експерти з класичних авто підтверджують, що таке поєднання кольорів повністю відповідає оригінальній заводській специфікації Lamborghini, що неабияк піднімає колекційну цінність лота.

Під капотом італійської легенди ховається класичний 4,0-літровий двигун V12, який видає солідні 370 кінських сил. Навіть за сучасними мірками динаміка вражає, адже заявлена максимальна швидкість цього монстра сягає 309 кілометрів за годину.



Фото: RM Sotheby’s

Організатори торгів встановили попередню оцінку в діапазоні від 1 до 1,5 мільйона доларів. "Верхня межа вартості на 50 відсотків перевищує нижню, але фінальний прайс традиційно визначить азарт покупців під час торгів", – зазначають представники аукціону.

Осінній бум на ексклюзивні авто

Нагадаємо, раніше ми писали, що ця осінь виявилася надзвичайно щедрою на розпродаж рідкісних колекційних машин. Зокрема, з молотка пустили унікальний гіперкар Galpin GTR1 потужністю понад тисячу кінських сил, який побудували на базі легендарного Ford GT.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, колекціонери також активно полюють на німецьку класику. Нещодавно на торги виставили розкішний 91-річний кабріолет Mercedes-Benz 500/540 K, за який планують виручити фантастичні 4,5 мільйона доларів.