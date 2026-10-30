Карбоновий монстр за 200 тисяч доларів: Abt витиснув 709 сил з нового Audi RS5

Німецькі майстри вирішили зробити ставку саме на практичний кузов, відкрито називаючи універсал Avant найяскравішою зіркою цієї лінійки. Замовлення на новинку вже відкриті, проте покупцям доведеться добряче витратитися ще до того, як вони придбають базовий автомобіль.

Гібридна потужність на 709 сил

Відправною точкою для проєкту став заводський плагін-гібрид Audi RS5, де 2,9-літровий V6 з двома турбінами працює в парі з електромотором. Завдяки фірмовому програмному забезпеченню Power S від ABT Sportsline віддачу самого лише бензинового двигуна підняли до 583 конячок.

Сумарна потужність системи тепер сягає 709 сил, що офіційно підтвердили представники тюнінг-ательє. Крутний момент також суттєво зріс: комбінований показник разом з електричною надбавкою становить значні 904 Нм крутного моменту. Точного часу розгону до сотні тюнери поки не розкривають. Проте додаткова тяга гарантовано скине кілька десятих секунди зі стандартного показника, навіть попри те, що гібридна батарея тримає вагу машини далеко за позначкою у дві тонни. Максимальна швидкість залишається на заводському рівні – близько 285 км/год із відповідним пакетом опцій від Audi.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Карбоновий дизайн та ціна ексклюзиву

Візуально RS5-R одразу заявляє про свій характер. Пакет доопрацювань включає передній спойлер з лезами, вентильовані крила, фірмові накладки на дзеркала та масивні бічні спідниці, які доступні в глянцевому або матовому карбоні. Цікаво, що версія Avant отримала унікальне заднє антикрило з аеродинамічними елементами, якого немає у седана. Це лише підтверджує слова розробників про те, що саме практичний кузов виглядає агресивніше.

Сам лише пакет переобладнання від ABT стартує з 62 тисяч євро для седана та 65 тисяч євро для універсала. Якщо ж клієнт захоче особливе оздоблення Carbon Camouflage, доведеться накинути ще 3 тисячі євро зверху.

Монтаж, фарбування та обов'язковий німецький техогляд TUV потягнуть ще щонайменше на 7 тисяч євро. У підсумку, повністю готовий RS5-R у Німеччині, враховуючи вартість добре укомплектованого автомобіля-донора, легко перетне позначку в 180 тисяч євро, що еквівалентно приблизно 200 тисячам доларів.

Ексклюзивність підкреслюють і деталі інтер'єру. У салоні з'явилися бейджі та накладки на пороги з написом "1 of 130", а також стильне оздоблення мікрофіброю на консолі та каркасах сидінь.

Плани на майбутнє та ринковий ажіотаж