Карта авторинку України: які регіони лідирують у продажах нових та вживаних авто

Як повідомляють аналітики Інституту дослідження авторинку (ІДА), на основі реєстраційних даних за лютий 2026 року сформовано карту активності ринку легкових автомобілів в Україні. Вона показує, що кожен сегмент — внутрішній ринок, імпорт і нові авто — має свій чіткий географічний центр.

Внутрішній ринок: “Дія” стала найбільшим регіоном

На внутрішньому ринку відбулася подія, яку можна назвати історичною. Найбільшим “регіоном” перепродажів автомобілів фактично стала цифрова платформа “Дія”.

У лютому близько 30% усіх угод купівлі-продажу авто відбулися онлайн. Це означає, що майже кожен третій автомобіль змінив власника без відвідування сервісного центру.

Серед фізичних регіонів лідером залишається Київ, далі йдуть великі економічні центри країни – Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Саме у великих містах зосереджена найбільша кількість угод, що пояснюється концентрацією населення, бізнесу та автомобільного парку.

Імпорт вживаних авто: домінує захід України

Сегмент імпорту автомобілів із пробігом має іншу географію. Тут ключову роль відіграє близькість до кордонів ЄС.

Беззаперечним лідером стала Львівська область, яка фактично виконує функцію головних “воріт” для автомобілів з Європи.

Друге місце посідає Київ, який виступає основним центром споживання цього імпорту. Високу активність також демонструють Волинська та Рівненська області.

Разом зі Львівщиною ці регіони формують потужний логістичний кластер пригону автомобілів. Близькість до кордону та розвинена інфраструктура доставки роблять захід України ключовим вузлом для першої реєстрації авто з ЄС.

Нові автомобілі: Київ контролює ринок

Найбільша концентрація спостерігається у сегменті нових автомобілів.

У лютому Київ забезпечив близько 44% усіх реєстрацій нових легковиків в Україні. Це фактично означає, що столиця контролює майже половину ринку.

Причини такої централізації очевидні:

висока купівельна спроможність мешканців столиці

реєстрація корпоративних автопарків

активність лізингових компаній

присутність державних підприємств

Серед регіонів після Києва стабільно виділяються Львівська, Одеська та Дніпропетровська області, але їхні показники значно менші.

Три сили українського авторинку

Підсумки лютого 2026 року показали чітку структуру українського авторинку.

Внутрішній ринок швидко цифровізується та переходить у “Дію”.

Імпорт автомобілів концентрується на заході країни.

Продажі нових авто фактично контролює Київ.

Таким чином, географія ринку стає дедалі більш виразною: кожен сегмент має власний центр тяжіння, що формує сучасну структуру автомобільної торгівлі в Україні.