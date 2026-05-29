Кастомний кабріолет Porsche Cayenne із "дерев'яним" кузовом продали всього за 11 тисяч доларів

Попри наявність потужного мотора V8 та ексклюзивний статус, фінальна вартість лота виявилася напрочуд низькою – всього 11 315 доларів США. Втім, якщо придивитися до автомобіля ближче, такий цінник стає цілком виправданим, пише Carscoops.

Як преміальний німецький кросовер втратив дах

Цей проєкт створило відоме каліфорнійське ательє Newport Convertible Engineering, яке вже багато років спеціалізується на перетворенні звичайних закритих автомобілів на унікальні кабріолети. За основу взяли стандартний кросовер Porsche Cayenne S 2005 року випуску.

Майстри зрізали більшу частину жорсткого даху, встановили масивну центральну дугу безпеки та змонтували складний тканинний м'який верх. У результаті автомобіль отримав надзвичайно спірний силует, що викликає дивні асоціації одночасно з Chrysler PT Cruiser та Nissan Murano CrossCabriolet. Градус абсурду підвищує імітація дерев'яних панелей на боковинах та дверях багажника, яка виглядає чужорідно на спортивному німецькому позашляховику.

Німецький V8 під капотом та купа технічних нюансів

З технічного боку це звичайний Cayenne S першої генерації. Під капотом встановлено атмосферний 4,5-літровий двигун, який видає 340 к.с. та 420 Нм крутного моменту. Потужність передається на всі чотири колеса через шестиступінчасту автоматичну коробку передач. Проте технічний стан лота далекий від ідеалу, а список дефектів здатен відлякати багатьох покупців:

Тканинний дах має помітні розриви та потертості;

Шкіряна оббивка салону сильно зношена;

На дверних ручках злазить лак, а на днищі помітні сліди корозії;

На приладовій панелі горить індикатор несправності подушок безпеки;

На холостому ходу з-під капота чути виразне цокання гідрокомпенсаторів.

Враховуючи, що загальний пробіг авто становить солідні 143 000 миль (близько 230 000 км), майбутній ремонт може швидко наздогнати або й перевищити вартість самої машини.

Вдала спекуляція для продавця

Попри жахливу ергономіку задньої стійки даху, повну відсутність практичності та купу технічних проблем, цей продаж став справжнім тріумфом для попереднього власника.

Як зазначають користувачі в коментарях до аукціону, ще місяць тому цей специфічний Cayenne намагалися продати на іншому майданчику всього за 4 800 доларів. Організаторам торгів на Cars&Bids вдалося підняти ціну більш ніж удвічі, що принесло продавцеві чудовий прибуток на рівному місці.