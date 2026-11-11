Кермо стає "кам'яним": Honda відкликає понад 635 тисяч авто через небезпечний збій підсилювача керма

Як повідомляє видання Motor1, проблема торкнулася одразу кількох популярних моделей Honda та преміального суббренду Acura. Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зафіксувало, що через помилку в коді електропідсилювач керма може несподівано перейти в аварійний режим.

Для водія це означає неприємний сюрприз: механічний зв'язок коліс із кермом нікуди не зникає, але крутити кермо доведеться з величезним зусиллям, як на старих машинах без підсилювача. Особливо небезпечно це під час паркування або різких маневрів на низькій швидкості, коли раптова важкість керма може призвести до ДТП.

Під відкликання потрапили 635 808 автомобілів. Це седани Acura TLX (2021-2025 років випуску), кросовери Acura MDX (2022-2024) та популярні сімейні позашляховики Honda Pilot (2023-2025). Найбільша частка припадає саме на свіжі Pilot – понад 240 тисяч машин.

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Як вирішують проблему

На щастя, міняти дорогу рульову рейку не доведеться. Проблема криється виключно в софті, який некоректно розраховує компенсацію дорожніх умов і видає критичну помилку. Дилери просто безкоштовно перепрошиють блок управління підсилювача.

Що це означає для українців

Хоча відкликання офіційно стосується ринку США, українським водіям варто бути уважними. Honda Pilot та моделі Acura традиційно користуються величезним попитом на нашому ринку вживаних авто з Америки. Якщо ви нещодавно пригнали таку машину або плануєте покупку, обов'язково перевірте її VIN-код у базах відкликань – можливо, ваш кросовер теж потребує оновлення програмного забезпечення.