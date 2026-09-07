Хабар за закриття справи п'яного водія: суддю судитимуть за статтею, що передбачає 10 років увʼязнення

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на своїй сторінці у Facebook, оперативники спільно з детективами НАБУ та прокурорами САП вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт стосовно обох посадовців офіційно скеровано до суду для розгляду по суті.

Історія почалася з того, що на розгляді в одному з районних судів області опинилися адміністративні матеріали на водія, якого спіймали п'яним за кермом. Щоб уникнути чималого штрафу та позбавлення прав, автомобіліст вирішив "повирішувати" питання і звернувся по допомогу до заступника голови місцевої територіальної громади.

Прохання мало перспективу, але щось пішло не так

Посадовець мав дружні стосунки із суддею, тому охоче погодився виступити посередником у цій оборудці. Після того як представник Феміди ухвалив потрібне рішення та закрив провадження, заступник голови громади отримав від водія обумовлену суму готівкою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Частину цих грошей чиновник передав судді, а решту залишив собі як бонус за успішне посередництво. За такі дії обом фігурантам інкримінують прийняття неправомірної вигоди, що передбачає серйозний тюремний строк та позбавлення права обіймати певні посади на три роки.

Прийти на допомогу за гроші ввважається гріхом, але ті норми не діють у середовищі окремих чиновників та служителів Феміди. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Неправомірна вигода службової особи

Корупційну схему документували оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області ДСР Нацполіції спільно з детективами НАБУ та прокурорами САП.

"Для фальсифікації обставин справи суддя підказав водієві, що саме треба сказати: нібито поліція зупинила його не через водіння напідпитку, а через вимкнені фари. На підставі цих «показань» суддя закрив провадження, – зазначає у своєму релізі НАБУ

18 лютого 2026 року суддя ухвалив рішення про закриття цієї справи у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Після цього суддя через пособника отримав неправомірну вигоду, яку вони розподілили між собою.

Судді згодом повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Заступнику голови громади – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обвинувальний акт уже в суді

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт щодо судді та посадовця органу місцевого самоврядування скерували до суду.

У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також конфіскація майна.