Як повідомляють представники компаній, спільний пілотний проєкт охопив північну частину міста, зокрема жваві райони навколо Олімпійського парку. Для виклику інноваційного транспорту не потрібно завантажувати жодних сторонніх програм.

Клієнти, які попередньо зареєструвалися в програмі, можуть знайти нову опцію у стандартному застосунку Uber. Достатньо перебувати в зоні тестування та обрати одну зі звичних категорій: UberX, Electric або Comfort.

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Система автоматично запропонує визначені точки посадки та висадки. Щойно пасажир підтвердить маршрут, до нього приїде автомобіль, обладнаний системами штучного інтелекту від китайського розробника Momenta.

Чому поїздки безкоштовні та до чого тут водій

Головна фішка нинішнього етапу – повна відсутність плати за проїзд. Такий підхід зумовлений суворими німецькими законами щодо тестових випробувань на дорогах загального користування.

Проте повністю розслабитися наодинці з роботом поки не вийде. Дозвіл на випробування систем рівня L4 від Федерального управління автомобільного транспорту Німеччини (KBA) вимагає обов'язкової присутності людини в салоні.

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У кожному такому таксі на водійському місці сидить спеціально навчений співробітник. Його єдине завдання – безперервно контролювати роботу електроніки та підстраховувати систему під час перевезення пасажирів.

Плани на майбутнє

"Ми пишаємося запуском першої в Мюнхені пілотної програми контрольованих пасажирських перевезень в автономних транспортних засобах, – Самарт Кеджрівал, директор з операцій автономної мобільності Uber.

Розробники програмного забезпечення також наголошують на важливості реальних тестів. Генеральний менеджер підрозділу Robotaxi у компанії Momenta Шуо Сє підкреслив, що для розвитку справжнього автопілота потрібні технології, які не просто бачать дорогу, а й точно інтерпретують складні ситуації.

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"Кожен додатковий пройдений кілометр дозволяє вдосконалювати такі рішення, – додає представник китайської компанії.

Наразі Uber активно збирає відгуки від перших пасажирів через свій додаток. Згодом компанія планує розширити географію поїздок на інші райони Мюнхена, щоб підготувати ґрунт для повноцінного комерційного запуску роботаксі в Німеччині.