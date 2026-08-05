Харківщина накриє антидроновими сітками понад 1000 км доріг: захистять траси, АЗС і шкільні маршрути

Про це під час зустрічі з представниками медіа розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Повідомлення озвучено на сайті обласної військової адміністрації.

За словами очільника області, насамперед роботи ведуться на найбільш небезпечних напрямках – Дергачівському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Лозівському, а також уздовж Харківської кільцевої дороги й Харківського шосе.

Сітки над автодорого не є панацеєю, але FPV-дрони стримують

Обласна влада визнає, що антидронові сітки не можуть захистити від ракет чи ударних безпілотників типу Shahed. Водночас вони значно ускладнюють роботу російських FPV-дронів, які останнім часом дедалі частіше атакують транспорт і цивільну інфраструктуру.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За словами Олега Синєгубова, саме така система стала одним з елементів боротьби з дронами на оптоволоконному керуванні. Перші ділянки запрацювали приблизно пів року тому, а зараз проєкт масштабують уже на десятки кілометрів навколо Харкова, щоб максимально віддалити небезпеку від міста.

Фінансування першого етапу здійснюється з обласного бюджету. Крім того, через платформу United24 вже залучено ще 30 млн гривень на продовження робіт.

Очільник прифронтової Харківщини розповів журналістам про безпекову ситуацію на дорогах регіону. Фото: Харківська ОВА

АЗС стануть критичною інфраструктурою

Окремий напрямок – захист автозаправних станцій. Від початку року російські війська завдали 150 ударів по АЗС, унаслідок чого було пошкоджено або повністю зруйновано 97 заправних комплексів.

Попри це, дефіциту бензину чи дизельного пального в області немає, а екстрені служби забезпечені паливом у повному обсязі.

Обласна влада спільно з операторами мереж працює над додатковим захистом заправних комплексів. Також до Кабінету Міністрів уже подано пропозицію надати АЗС статус об'єктів критичної інфраструктури, що дозволить законодавчо запровадити обов'язкові вимоги щодо їхнього захисту.

На маршрутах шкільних автобусів встановлять укриття

Ще одним транспортним проєктом стане облаштування модульних укриттів уздовж маршрутів шкільних автобусів.

Ідея полягає в тому, щоб водіям і супроводжуючим не доводилося під час повітряної тривоги терміново шукати місце, де можна сховати дітей. Спеціальні укриття дозволять швидко евакуювати школярів просто на маршруті.

Паралельно область продовжує будівництво підземних навчальних закладів. До кінця року на Харківщині мають працювати 30 підземних шкіл, що дасть змогу перевести до 100 тисяч учнів на очну або змішану форму навчання з підвезенням дітей.