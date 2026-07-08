"Хартія" перетворила БТР на роботизованого тральщика: він розміновує дороги й возить вантажі

"Технології бережуть життя людей – це один із принципів "Хартії", який підштовхує наших розробників шукати нові рішення для сучасного поля бою", – зазначили у бригаді.

Відео з коротким текстовим супроводом розміщено на ФБ-сторінці 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Читайте також Медичних евакуаційних броньовиків М113 стане ще більше: Міноборони розкрило дані

За основу взяли M113

Модель базової машини офіційно не називається. Втім, характерні риси ходової частини та показаний у відео штурвал управління вказують на те, що основою, найімовірніше, став гусеничний бронетранспортер M113, про який редакція Авто24 розповідала неодноразово.



Інженери повністю перекомпонували систему керування. Тепер оператору дистанційно доступні рульове управління, вплив на трансмісію та двигун.

Орієнтуватися допомагають кілька камер, що передають зображення в режимі реального часу.

Попри такий антидроновий захист, фронтальну решітку, верхній каркас та ланцюгове "намисто" в рисах добре проглядаються елементи кузова гусеничного "американця" М113. Скриншот: Авто24

Захист від FPV та трал попереду

Особливу увагу привертає незвичний зовнішній вигляд машини. Вона отримала розвинений антидроновий захист із металевого дроту та розплетеного сталевого троса.

Здалеку така конструкція нагадує чи то велетенського їжака, чи кульбабу, однак саме подібний обвіс сьогодні дедалі частіше використовують для захисту бронетехніки від атак FPV-дронів.

Читайте також З Литви в Україну приганяють не лише вживані авто, але й БТР М113

Попереду встановлено трал ланцюгового типу. Під час руху важкі ланцюги торкаються поверхні ґрунту, примусово активуючи протипіхотні та протитанкові міни. Таким чином машина прокладає безпечні проходи для колісної техніки та піхоти.

Не лише розмінування

Втім, на цьому її функції не закінчуються. Із оприлюдненого відео видно, що роботизований бронетранспортер використовується також для доставки вантажів на передові позиції.

Це дозволяє підвозити боєприпаси чи інше необхідне майно без ризику для екіпажу.

Роботизований гусеничний бронетранспортер зовні наїжачений, але такий жаданий на передовій, коли доставляє боєкомплект, харчі та воду, а у зворотному напрямку може забрати пораненого. Скриншот: Авто24

Про характеристики мовчать

Технічних характеристик комплексу у "Хартії" не розкривають. Не повідомляється ні дальність стійкого дистанційного керування, ні особливості каналу зв'язку. Такі дані цілком логічно залишаються закритими з міркувань безпеки, адже саме вони визначають бойові можливості подібної техніки.

Втім, поява таких машин підтверджує загальну тенденцію сучасної війни: дедалі більше найнебезпечніших завдань - від розмінування до логістики на передньому краї - поступово переходять від екіпажів до роботизованих платформ.