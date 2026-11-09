Холодильник на колесах: Goupil та Thermo King створили ідеальну електричну вантажівку для міста

Як повідомляє офіційний пресцентр Thermo King, нова модифікація компактного фургона Goupil G4+ розроблена спеціально для логістики останньої милі. Автомобіль збирають у французькому місті Бурран, і він має необмежений доступ до екологічних зон завдяки нульовим викидам.

Під капотом, тобто в базі фургона, встановлена літієва батарея місткістю 30 кВт-год. Цього вистачає на 160 кілометрів пробігу, що цілком покриває потреби кур'єра на цілий робочий день без додаткових підзарядок.

Машина вийшла напрочуд маневровою. Радіус повороту складає всього 4,37 метра, а гідропідсилювач керма суттєво полегшує роботу водія на низьких швидкостях у тісних дворах.

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Холод без компромісів

За збереження продуктів відповідає установка E-200e MAX з лінійки E-Lite. Вона живиться безпосередньо від тягової батареї автомобіля як під час руху, так і на зупинках, гарантуючи стабільну температуру.

Якщо ж машина довго стоїть на базі, холодильник можна під'єднати до звичайної розетки на 220 В. Це дозволяє зекономити заряд акумулятора для майбутніх поїздок.

"Поєднуючи G4+ з E-200e MAX, оператори отримують повністю електричне рішення, яке забезпечує надійний контроль температури та низький рівень шуму в компактному форматі, – розповідає менеджер з продажу Thermo King Елоїза Молль.

Каркасний кузов із сендвіч-панелей має бокові та задні герметичні двері з фурнітурою надійної сторожової фіксації, яку за потреби можна доповнити сигналізацією. Фото: Thermo King

Розумний контроль та практичність

Усі дані про поїздку та стан вантажу автоматично передаються на цифровий портал MyGoupil. Менеджери автопарку можуть у реальному часі бачити температуру в будці, кількість відкривань дверей та точну геолокацію машини.

На практиці такий транспорт уже тестує французький постачальник продуктів Promocash у місті Ажен.

"Там, де традиційні транспортні засоби доставки нав'язують свої розміри та порушують рух транспорту, G4+ легко проїжджає, паркується та маневрує. Фургон бере на борт понад 900 кілограмів корисного навантаження, а об'єм вантажного відсіку становить 4,5 кубічного метра, – зазначає менеджер магазину Promocash Даміан.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що компанія Goupil є дочірнім підприємством групи Polaris і випускає електромобілі з 1996 року. За цей час бренд виробив понад 30 тисяч компактних комерційних авто, які працюють у понад 40 країнах світу.