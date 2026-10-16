Хотіли перевести Tesla на бензин: скандальна компанія Obrist гучно збанкрутувала з боргами на $37 млн

Як повідомляє видання Electrek, процедуру банкрутства наприкінці вересня відкрив регіональний суд австрійського міста Фельдкірх. Неплатоспроможними визнано одразу три підрозділи групи, які сумарно заборгували кредиторам близько 31,8 мільйона євро.

Жодного плану реструктуризації чи порятунку бізнесу не передбачено. Керівництво компаній повідомило суду, що продовження діяльності неможливе, тому всі операції згортаються негайно, а персонал звільняється.

Від гучних обіцянок до краху

Вперше стартап гучно заявив про себе на початку 2020 року, коли презентував модифіковану версію Model 3. Інженери суттєво зменшили штатну батарею електрокара до 17,3 кВт-год, а у передній багажник вмонтували двоциліндровий бензиновий генератор потужністю 40 кВт.

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"Тоді розробники запевняли, що їхня система HyperHybrid забезпечить запас ходу в 1000 кілометрів, а вартість такого модуля складе лише 4500 євро. Ми одразу назвали цей проєкт найгіршою Tesla в історії", – згадують першу презентацію журналісти Electrek.

Згодом апетити компанії лише зростали. У 2022 році вони показали прототип Model Y, який нібито працював на синтетичному метанолі, а ще за кілька років почали розповідати про будівництво гігазаводів вартістю 50 трильйонів доларів для заміни викопного палива.

Чому ідея не спрацювала

Засновник фірми Франк Обріст пояснює фіаско роками високих витрат на розробку, провальними переговорами з інвесторами та загальною кризою в європейській автоіндустрії. Водночас материнська компанія Obrist Engineering, яка виготовляє деталі для кондиціонерів, під процедуру банкрутства не потрапила.

Проте австрійська група захисту кредиторів AKV називає ще одну, доволі іронічну причину краху. Головним цвяхом у труну стартапу став масовий перехід європейських автовиробників на повністю електричні платформи.

Поки інженери витрачали роки на лобіювання бензинових генераторів у Брюсселі, самі електромобілі ставали дешевшими, а їхній запас ходу стрімко зростав. Зрештою, ринок просто переріс потребу в сумнівних гібридних переробках, залишивши компанію без клієнтів та з величезними боргами.