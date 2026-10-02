Хотів заробити на ЗСУ: скільки військовий отримав у суді за продаж чотирьох гуманітарних позашляховиків

Замість реального ув'язнення ділок отримав три роки умовного терміну, а конфісковані автомобілі нарешті відправляться на фронт для виконання бойових завдань.

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура Південного регіону, мобілізований чоловік вирішив організувати власний автобізнес ще у липні 2025 року. Для пошуку клієнтів він не став вигадувати складних схем, а просто розмістив оголошення про продаж машин на популярній онлайн-платформі.

Асортимент складався з цілком пристойних повнопривідних авто: двох Mercedes-Benz ML 270 CDI, одного Renault Koleos та BMW X5. На привабливу пропозицію швидко відгукнувся покупець, який якраз шукав транспорт підвищеної прохідності для потреб військових.

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Коли клієнт зрозумів, що йому намагаються "впарити" гуманітарну допомогу, він одразу звернувся до правоохоронців. Подальші перемовини та сама угода проходили вже під пильним контролем поліції.

Зустріч призначили на території однієї з місцевих СТО. Першого серпня, щойно продавець отримав гроші та передав ключі з документами від усіх чотирьох іномарок, його затримали на гарячому.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав чоловіка винним у незаконному використанні гуманітарної допомоги заради прибутку. Офіційний вирок передбачає п'ять років позбавлення волі та заборону займатися волонтерською діяльністю, проте судді вирішили звільнити його від основного покарання, призначивши три роки випробувального терміну.

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Найголовніше в цій історії те, що автомобілі не залишаться іржавіти на штрафмайданчиках. За рішенням суду вилучені Mercedes-Benz, Renault та BMW будуть офіційно передані до військової частини, де вони дійсно потрібні.