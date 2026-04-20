Хто з чиновників у Всесвітній день громадського транспорту скористався трамваєм чи автобусом

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач проїхався столичним автобусом і поділився своїми думками щодо громадського транспорту у соцмережах. Пост швидко переріс у фахову дискусію про реальний стан галузі.

Виклики: зношений транспорт і дефіцит кадрів

За словами посадовця, ситуація в багатьох містах залишається складною:

значна частина рухомого складу була зношена ще до повномасштабної війни;

сотні одиниць транспорту знищені внаслідок бойових дій;

відчутний дефіцит водіїв;

досі актуальною залишається проблема "тіньової" роботи маршруток.

Що вже змінюється

Попри труднощі, галузь поступово оновлюється. Зокрема, у межах проєкту з Європейським інвестиційним банком модернізують транспорт у низці міст – від Києва до Івано-Франківська.

Окремо врегульовано використання "гуманітарного" транспорту – громади вже отримали майже тисячу одиниць техніки.

Пасажири громадського транспорту на дорогу в мегаполісах витрачають менше часу, оскільки автобуси й тролейбуси їдуть виділеними смугами, які приватному транспорту недоступні. Фото: сайт news.sky.com

Посадовці службовим авто не зрадили

Моніторинг Авто24 з пошуку бодай одного-двох натяків на те, що у Всесвітній день громадського транспорту посадові особи першої лінії у столиці, областях чи райцентрах хоча б показово для власного іміджу проїхалися зупинку-другу громадським транспортом, успіхом не увінчалися.

Реформи та цифровізація

Серед ключових новацій Сергій Деркач назвав:

запровадження єдиних вимог до квитків для запуску Smart Ticket;

зрівняння електронного і паперового квитка;

підготовка реформи пільгових перевезень.

Людський фактор.

Окремий напрям – подолання кадрового дефіциту. Для цього розвивають програму підготовки водійок громадського транспорту.

Висновок

Громадський транспорт залишається критично важливою частиною міської інфраструктури – від доступу до роботи до медицини. І хоча проблеми накопичувалися роками, нині вони стали предметом відкритої розмови між владою, перевізниками та пасажирами.

Саме така дискусія, що розгорнулася навколо символічної поїздки, показала: попит на системні зміни у сфері лише зростає.