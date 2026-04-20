Хто з чиновників у Всесвітній день громадського транспорту скористався трамваєм чи автобусом

Для Сергія Деркача це був не піар-хід задля іміджу, оскільки громадський транспорт є його профілем роботи
Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач проїхався столичним автобусом і поділився своїми думками щодо громадського транспорту у соцмережах. Пост швидко переріс у фахову дискусію про реальний стан галузі.
Щоб краще зрозуміти зміст новини та дискусії, варто заглянути на сторінку Сергія Деркача, у тому числі у розділ коментарів.
Виклики: зношений транспорт і дефіцит кадрів
За словами посадовця, ситуація в багатьох містах залишається складною:
- значна частина рухомого складу була зношена ще до повномасштабної війни;
- сотні одиниць транспорту знищені внаслідок бойових дій;
- відчутний дефіцит водіїв;
- досі актуальною залишається проблема "тіньової" роботи маршруток.
Що вже змінюється
Попри труднощі, галузь поступово оновлюється. Зокрема, у межах проєкту з Європейським інвестиційним банком модернізують транспорт у низці міст – від Києва до Івано-Франківська.
Окремо врегульовано використання "гуманітарного" транспорту – громади вже отримали майже тисячу одиниць техніки.
Пасажири громадського транспорту на дорогу в мегаполісах витрачають менше часу, оскільки автобуси й тролейбуси їдуть виділеними смугами, які приватному транспорту недоступні.
Посадовці службовим авто не зрадили
Моніторинг Авто24 з пошуку бодай одного-двох натяків на те, що у Всесвітній день громадського транспорту посадові особи першої лінії у столиці, областях чи райцентрах хоча б показово для власного іміджу проїхалися зупинку-другу громадським транспортом, успіхом не увінчалися.
Реформи та цифровізація
Серед ключових новацій Сергій Деркач назвав:
- запровадження єдиних вимог до квитків для запуску Smart Ticket;
- зрівняння електронного і паперового квитка;
- підготовка реформи пільгових перевезень.
- Людський фактор.
Окремий напрям – подолання кадрового дефіциту. Для цього розвивають програму підготовки водійок громадського транспорту.
Висновок
Громадський транспорт залишається критично важливою частиною міської інфраструктури – від доступу до роботи до медицини. І хоча проблеми накопичувалися роками, нині вони стали предметом відкритої розмови між владою, перевізниками та пасажирами.
Саме така дискусія, що розгорнулася навколо символічної поїздки, показала: попит на системні зміни у сфері лише зростає.