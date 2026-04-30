Kia готова знизити ціни на свої авто, щоб зупинити експансію BYD у Європі

Як пише Carscoops, статистика реєстрацій за березень шокувала аналітиків: продажі BYD у Європі злетіли на неймовірні 150%. Для порівняння, Kia за цей же період спромоглася лише на скромні 6% зростання. Такий колосальний розрив змусив керівництво корейської марки визнати, що конкуренція з боку КНР розвивається значно швидше, ніж прогнозувалося.

Сьогодні китайські електромобілі в середньому на 25% дешевші за корейські аналоги. План Kia полягає у терміновому скороченні цього розриву до 15-20% через агресивні знижки та додаткові стимули для клієнтів.

Бій за майбутнє: корейські кошти проти субсидій КНР

Генеральний директор Kia Хо-сунг Сонг заявив, що компанія не боїться тимчасового зниження доходів. На останній фінансовій конференції він підкреслив, що бренд використовуватиме накопичені резерви для боротьби з вогнем за допомогою вогню – тобто демпінгом у відповідь на демпінг.

Корейці роблять ставку на те, що китайська “вогнева потужність” скоро вичерпається. Уряд Китаю вже натякає на скасування державних субсидій для своїх автовиробників через кризу надвиробництва. Без цих вливань китайським брендам, таким як Chery, Geely та Leapmotor, буде набагато важче підтримувати низькі цінники в Європі.

Тріщини на домашньому фронті Китаю

Поки китайські бренди агресивно штурмують європейські порти, всередині самого Китаю справи йдуть не так гладко. У березні продажі автомобілів на нових джерелах енергії в Піднебесній впали на 15,2%. Це свідчить про те, що китайські виробники змушені тікати на зовнішні ринки не від гарного життя, а через стагнацію вдома.

Чому “цінова війна” така важлива для Європи?