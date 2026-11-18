Як повідомляє видання Motor1, посилаючись на внутрішні папери комітету з питань зайнятості Kia, компанія готує масштабне оновлення лінійки. Документ, який призначався виключно для службового користування, детально розписує завантаження корейських заводів та роки дебюту ключових новинок.

Найбільше інтригує наступне покоління сімейного улюбленця Carnival під заводським індексом KA5. Згідно з витоком, у 2029 році на конвеєр заводу у Кванмьоні стане його воднева версія, яка виявиться першим серійним автомобілем бренду на паливних елементах.

У звіті зазначається, що інженери "швидше за все, використають перевірені водневі технології від материнської Hyundai Motor Group". Поки невідомо, чи вийде ця екзотична модифікація за межі Південної Кореї, адже інфраструктура заправок у світі залишається слабкою.

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Концепт водневого авто Hyundai Nexo

Гібридний бестселер та нові електрокари

Не забули корейці й про свій головний хіт – кросовер Sorento. Поточна генерація розходилася на домашньому ринку тиражами понад 100 тисяч одиниць у 2024 та 2025 роках, тому компанія логічно інвестує в оновлення гібридної версії, яку планують запустити на заводі у Хвасоні у 2028 році.

Ще однією загадкою з документа став середньорозмірний електричний позашляховик EV7. Його виробництво також заплановане на 2029 рік, проте жодних технічних характеристик, платформи чи варіантів батарей профспілка не розкрила.

Найменше конкретики дісталося рамному пікапу Tasman. У паперах лише побіжно згадуються майбутні покращення моделі та ймовірна поява повноцінного позашляховика на його базі, але без точних дат чи прив'язки до конкретного підприємства.

Варто розуміти, що до офіційної заяви керівництва Kia всі ці терміни та специфікації залишаються на рівні чуток.