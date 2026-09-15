Kia показала великий електрофургон PV7: до 1,2 тонни вантажу та 460 кілометрів ходу

Про новий Kia PV7 повідомляє Autocar, який ознайомився з новинкою. Модель побудована на тій самій архітектурі, що й менший PV5, але має довший кузов і більші можливості для перевезення людей та вантажів.

До 460 км на одному заряді

Найцікавішою для комерційних перевезень стане версія PV7 Long Range Cargo. Вона отримає батарею ємністю 96,2 кВт·год та матиме заявлений запас ходу до 460 км.

Базовий PV7 матиме акумулятор на 71,5 кВт·год, але його запас ходу поки не розкривають. Kia також планує повнопривідну модифікацію, яка з'явиться після старту продажів.

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Для порівняння, нинішній PV5 у найдальшобійнішій версії має батарею на 71,2 кВт·год і заявлений запас ходу до 400 км. Раніше Auto24 розповідав про європейські версії Kia PV5 та їхні характеристики, а згодом модель навіть отримала титул найкращого фургона 2026 року.

Фургон на 1,2 тонни або 11 людей

Kia PV7 пропонуватимуть у вантажній та пасажирській версіях. У довгобазному виконанні пасажирський варіант зможе перевозити до 11 людей.

Втім, 11-місна конфігурація, за даними Autocar, спочатку може бути доступна лише на корейському ринку. Для інших країн Kia запропонує семи- та дев'ятимісні версії.

Вантажний PV7 зможе перевозити до 1200 кг та вміщувати три стандартні європіддони. Таким чином, за своїми можливостями корейська новинка вже виходить у сегмент більших електричних фургонів.

268 кінських сил і 420 Нм

На старті Kia PV7 отримає один електродвигун, встановлений на передній осі. Його потужність становить 268 кінських сил, а максимальний крутний момент - 310 фунт-футів, тобто приблизно 420 Нм.

Повнопривідна версія з двома електромоторами з'явиться пізніше. Інших подробиць про її характеристики Kia поки не розкрила.

За концепцією PV7 близький до молодшого PV5, але його кузов помітно більший. Kia фактично створює ціле сімейство електричних комерційних автомобілів, у якому кожна модель має закривати свою частину ринку.

Зарядка за 20 хвилин

Однією з головних переваг PV7 стане швидкість заряджання. Kia заявляє, що батарею можна буде поповнити з 10 до 80% приблизно за 20 хвилин при використанні зарядної станції потужністю 350 кВт.

Фургон також матиме функцію Vehicle-to-Load. Вона дозволить використовувати акумулятор як джерело електроенергії для зовнішнього обладнання, наприклад електроінструментів.

Для комерційного автомобіля це може бути особливо корисно. Фактично фургон зможе працювати не лише як транспорт, а й як мобільне джерело живлення на будівельному майданчику або під час виїзних робіт.

Усередині майже як PV5

Салон PV7 виконаний у стилі меншого PV5. Перед водієм встановлено цифрову панель приладів, а центральне місце на передній панелі займає 14,6-дюймовий сенсорний екран.

Мультимедійна система працює на новій операційній системі Pleos. Вона підтримує інтеграцію штучного інтелекту та встановлення сторонніх застосунків.

Такий підхід відповідає концепції Kia Platform Beyond Vehicle, або PBV. Автовиробник намагається зробити електричний фургон не просто транспортом, а універсальною платформою для різних бізнес-завдань.

Раніше Auto24 уже показував, як Kia пропонує перетворити PV5 на кемпер. Така модульність має стати однією з ключових особливостей усього сімейства PV.

Скільки коштуватиме Kia PV7

Офіційної ціни на PV7 поки немає. Kia лише натякає, що новинка буде агресивно позиціонуватися щодо конкурентів, орієнтуючись на цінову політику PV5.

Для розуміння масштабу конкуренції Autocar наводить ціну Ford E-Transit Custom у Великій Британії. Фургон там стартує від 43 630 фунтів стерлінгів без ПДВ. За курсом близько 1,349 долара за фунт це приблизно 58,8 тисячі доларів, або близько 2,63 мільйона гривень за курсом близько 60,19 гривні за фунт.

Очікується, що Kia PV7 вийде на ринок у 2027 році. Таким чином, корейський виробник поступово будує цілу лінійку електричних фургонів, де PV5 відповідає за компактніший сегмент, PV7 змагатиметься з Ford E-Transit Custom, а ще більший PV9 має з'явитися пізніше.