Kia Sportage 2028 року став схожим на Telluride: шпигунські фото

Як пише Carscoops, Kia продовжує підготовку нового покоління Sportage, яке має суттєво змінити зовнішність популярного кросовера. Під час останніх випробувань прототип вперше сфотографували без масивного камуфляжу, що дозволило розглянути основні елементи серійного кузова.

Sportage залишається однією з найважливіших моделей Kia на американському ринку. У серпні 2026 року дилери марки продали 18 723 автомобілі цієї моделі, встановивши новий місячний рекорд. Тому від оновленого кросовера очікують помітних змін порівняно з поточним поколінням.

Одразу впадає в очі нова форма кузова. Замість плавних ліній актуального Sportage майбутня модель отримає більш вертикальні поверхні та квадратніші пропорції. За характером дизайн нагадує новий Kia Telluride, хоча в оформленні кузова можна помітити й риси Range Rover Sport.

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Головні зміни в дизайні

Передня частина Sportage стане більш вертикальною. Широка решітка радіатора розташована між вертикальними блоками фар, що формують характерний світловий підпис автомобіля. Нижче розташований округлий бампер із прямокутним центральним повітрозабірником. У його центрі помітний окремий блок сенсорів, ймовірно пов'язаний із системами допомоги водієві.

З боків кузов став більш плоским. Виражені пороги та відносно рівна лінія кузова створюють більш масивний профіль, тоді як похилий дах і вигнуте лобове скло зберігають кросоверу динамічний силует. Прототип також отримав двоколірні колісні диски.

Ззаду новий Sportage має майже вертикальні двері багажника та великий верхній спойлер. Бічне заднє скло при цьому виглядає відносно компактним, що підкреслює більш квадратну форму кузова. Задні ліхтарі мають вертикальне компонування та розділену графіку. Ще однією помітною зміною стане розташування номерного знака: його перенесли з дверей багажника на задній бампер.

У салоні очікується нова мультимедійна система

Інтер'єр прототипу шпигунські фотографи поки що не показали. Водночас попередня інформація вказує на використання нової мультимедійної платформи Pleos Connect. Ця система може використовувати дисплеї різних розмірів – 12,9, 14,6 або 17 дюймів залежно від комплектації. Остаточна конфігурація екранів для Sportage поки не розкрита.

Гібрид Sportage може отримати 242 кінських сил

Технічні характеристики нового Kia Sportage наразі офіційно не розкриті повністю. Орієнтиром для майбутнього силового агрегату може стати оновлений Hyundai Tucson, який використовуватиме 1,6-літровий турбодвигун у складі гібридної установки.

Для Tucson заявлена сумарна потужність 244 кінських сил й максимальний крутний момент у 380 Нм. Така силова установка дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 8,5 секунди. Очікується, що гібридна технологія перейде і на новий Sportage, причому її можуть додатково доопрацювати.

Для порівняння, актуальний Sportage Hybrid має 235 кінських сил. При цьому Kia поки не розкрила повний перелік силових агрегатів нового Sportage, тому характеристики 242-сильної гібридної версії варто сприймати як очікувані, а не остаточно підтверджені для серійної моделі.

Коли дебютує новий Kia Sportage