Kia відкликає нові Kia Telluride та Kia K4 через проблему з ременями безпеки

Через це дилерам тимчасово заборонено передавати автомобілі клієнтам, поки вони не пройдуть перевірку, повідомляє Carscoops. Несправність пов’язана з кріпленням ременя безпеки центрального сидіння. У випадку з седаном Kia K4 проблема може виникати з пряжкою центрального сидіння заднього ряду. У кросовері Kia Telluride вона стосується центрального сидіння третього ряду. Загалом відкликання охоплює 14 870 автомобілів, з яких 13 499 – це Telluride.

Як виявили проблему

Про проблему повідомило National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). За інформацією регулятора, виробник вперше дізнався про потенційний дефект у лютому. Його виявили на заводі Kia у штаті Georgia під час перевірки автомобілів, де помітили проблему із застібкою ременя безпеки центрального сидіння третього ряду. Після цього виробничий майданчик повідомив підрозділ безпеки компанії в Північній Америці, що деякі вузли могли бути неправильно зібрані постачальником Samsong Mexico.

Чому відкликали одразу дві моделі

Аналогічні пряжки від того самого постачальника використовувалися і в седані Kia K4 2026 року. Саме тому компанія вирішила відкликати обидві моделі одночасно, щоб запобігти можливим ризикам. Водночас виробник повідомив, що жодних аварій або травм, пов’язаних із цією проблемою, наразі не зафіксовано.

Як виправлятимуть дефект

Щоб усунути проблему, дилерські центри перевірять вузол пряжки ременя безпеки. За потреби техніки замінять його. Процедура включає розбір механізму пряжки, перевірку правильного кріплення пружинного фіксатора й заміну вузла, якщо він встановлений неправильно.

Продажі тимчасово призупинили

Поки автомобілі не пройдуть перевірку, їх продаж заборонений автовиробником. Особливо чутливою ця ситуація є для Kia Telluride, адже нове покоління кросовера лише нещодавно почало надходити до дилерських центрів. За даними продажів, минулого місяця реалізація Telluride зросла на 37,5% і досягла 13 198 автомобілів. Втім, проблему вважають тимчасовою. Якщо перевірка підтвердить, що пряжка ременя безпеки встановлена правильно, дилер зможе відразу передати автомобіль клієнту.