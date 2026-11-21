Завдяки новим характеристикам та розширеним можливостям живлення зовнішніх приладів, ця комерційна модель стає серйозним гравцем у сегменті міської логістики з початковою ціною від 32 345 євро без урахування податків.

Як повідомляє профільне видання Eurotransport.de, оновлення комерційної лінійки принесло моделі не лише технічні покращення, а й розширені комплектації. Тепер легка вантажівка стандартно оснащується камерою заднього виду, а для версії Plus став доступним опціональний бортовий зарядний пристрій потужністю 22 кВт, що суттєво прискорює заряджання змінним струмом.

Компактність та вантажність

Компактне шасі довжиною менше п'яти метрів ідеально підходить для тісних міських вулиць, адже його радіус повороту становить лише 11 метрів. Автомобіль базується на архітектурі E-GMP.S та дозволяє встановлювати різноманітні надбудови: від звичайних бортових платформ до самоскидів і фургонів об'ємом до 8 кубічних метрів.

Максимальне корисне навантаження базової версії сягає 1005 кілограмів. Якщо ж обрати далекобійну модифікацію з важчою батареєю, цей показник трохи знизиться і становитиме до 900 кілограмів, залежно від обраного обладнання.

Ціни на шасі PV5 з кабіною 2027 року вже озвучено в євро. Фото: Kia

Ціни та старт продажів

Базова версія Essential зі стандартним акумулятором обійдеться європейським покупцям у 38 490 євро, що становить 32 345 євро нетто. За багатшу комплектацію Plus доведеться викласти щонайменше 39 090 євро.

Далекобійна версія доступна виключно у виконанні Plus і стартує від 43 090 євро, тобто доплата за велику батарею складає рівно 4000 євро. На комерційне шасі діє фірмова семирічна гарантія Kia або 150 тисяч кілометрів пробігу, а на саму батарею – вісім років або 160 тисяч кілометрів. Замовити новинку можна вже зараз, а перші клієнти отримають свої машини у лютому 2027 року.

Запас ходу та швидкість заряджання

Передньопривідна вантажівка пропонується у двох варіантах потужності: 122 кінські сили для базової батареї на 51,5 кВт-год та 163 сили для топового акумулятора місткістю 71,2 кВт-год. Максимальна швидкість обох версій обмежена на позначці 135 км/год, щоб зберегти адекватний запас ходу.

За циклом WLTP базова версія здатна проїхати до 297 кілометрів на одному заряді. Топова модифікація забезпечує вже 416 кілометрів автономності, причому обидві батареї можна поповнити від 10 до 80 відсотків приблизно за пів години на потужній станції постійного струму.

Окремої уваги заслуговує комплектація Plus, яка перетворює робочу конячку на мобільну електростанцію. Вона має повноцінну розетку на 230 вольтів із функцією V2L, підготовку до систем V2X, а також такі приємні опції, як підігрів сидінь, керма та бездротова зарядка для смартфона.