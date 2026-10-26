Кімі Антонеллі виграв Гран-прі США: огляд гонки Формули-1 в Остіні

Поул-позішн здобув Андреа Кімі Антонеллі. За ним на стартовій решітці розташувалися пілоти Red Bull Макс Ферстаппен та Ісак Аджар, а також гонщики Ferrari Шарль Леклер і Льюїс Хемілтон. Старт гонки минув без серйозних інцидентів. Антонеллі одразу почав збільшувати відрив від Ферстаппена.

Під час перших кіл також призначили штрафи: Джордж Рассел отримав п’ять секунд за обгін за межами траси, а Олівер Берман був оштрафований на десять секунд за контакт.

Стратегії піт-стопів: Ферстаппен зробив ставку на Soft

Більшість пілотів розпочали гонку на шинах Soft, тоді як Антонеллі обрав Medium. На 13-му колі Ферстаппен першим серед лідерів заїхав у бокси та перейшов на новий комплект Soft.

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Після піт-стопу нідерландець продемонстрував високий темп, що стало орієнтиром для інших команд. Антонеллі, навпаки, продовжував дотримуватися стратегії з однією зупинкою. Аналогічне рішення команда Mercedes ухвалила й щодо Рассела, який перейшов з Medium на Hard.

Після зупинки Ферстаппен на кілька кіл застряг позаду напарника Ісака Аджара. Red Bull наказала пілотам помінятися позиціями, однак командне рішення було ухвалене із запізненням.

На 25-му колі Антонеллі також перейшов на Hard. Red Bull обрала для Аджара іншу тактику, замінивши Soft на Hard. Пілот залишився незадоволеним цим рішенням. Додатково він втратив час через випадкове ввімкнення неправильного режиму роботи силової установки.

Проблеми з радіозв’язком і повернення Антонеллі в лідери

На 29-му колі Ферстаппен перестав чути вказівки гоночного інженера. Подібні проблеми з радіозв’язком виникали й під час попереднього етапу. На 32-му колі пілот Red Bull заїхав у бокси та перейшов на Hard. Після цього Антонеллі знову очолив гонку. Позаду нього розташувалися пілоти Ferrari, Ландо Норріс і гонщики Red Bull.

Ferrari атакувала наприкінці гонки

На 40-му колі Ferrari покликала Хемілтона в бокси для заміни шин на новий комплект Hard. До фінішу залишалося 18 кіл. Згодом аналогічний піт-стоп виконали й для Леклера. Монегаск продемонстрував високий темп і на 46-му колі наблизився до групи Норріса та Ферстаппена, долучившись до боротьби за подіум.

На 47-му колі Ферстаппен випередив Норріса, а згодом пілот McLaren втратив ще одну позицію. Тим часом Антонеллі мав перевагу понад 16 секунд. До Норріса почав наближатися Хемілтон. На 49-му колі Леклер обігнав Ферстаппена, а вже на 51-му Хемілтон піднявся на четверте місце.

Того ж кола на трасі зупинився Вальттері Боттас на Cadillac. Дирекція гонки оголосила режим віртуального автомобіля безпеки (VSC), однак він не змінив підсумковий розподіл місць серед лідерів.

Результати Гран-прі США та боротьба за титул

Андреа Кімі Антонеллі здобув перемогу в Остіні. Другим фінішував Шарль Леклер, а третім став Макс Ферстаппен. Льюїс Хемілтон завершив гонку четвертим.

Перемога Антонеллі не дозволила йому достроково забезпечити чемпіонський титул, оскільки його математичні конкуренти Джордж Рассел і Льюїс Хемілтон набрали достатньо очок, щоб боротьба за чемпіонство тривала. Наступний етап Формули-1 пройде в Мексиці вже за тиждень. Саме там може вирішитись чемпіонська боротьба.